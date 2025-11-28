Enrique Martínez: "Asturias es ejemplo de desarrollo tecnológico en el sector turístico"

"Asturias es ejemplo de desarrollo tecnológico en el sector turístico", sostiene Enrique Martínez, presidente de Segittur (Sociedad mercantil estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, cuya misión es impulsar la innovación y la tecnología en el citado sector en España. Una de las fórmulas es el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes, cuyo objetivo es implantar un nuevo modelo de "mejora de la competitividad y desarrollo turístico basado en la gobernanza y la corresponsabilidad turística".

Enrique Martínez, durante su intervención junto a la moderadora del acto, María José Iglesias. | L M.

Martínez participó este jueves en la jornada "Transformación digital en turismo: innovar para competir y conectar", celebrada en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, y organizada por Prensa Ibérica en colaboración con Segittur.

y en la que habló de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una especie de "catalizador" de los distintos agentes implicados en el sector y "palanca" para transformarlo y avanzar en su digitalización. En este sentido, hasta ahora, según Enrique Martínez, en Asturias se han hecho "las cosas muy bien y acabará ganado con la plataforma. Para ser una comunidad uniprovincial ha aportado mucho".

Los ayuntamientos de Oviedo y de Gijón, además del Principado, son las administraciones que participan en la PID. Este año, en España, un total de 46 destinos han resultado beneficiarios de las ayudas por importe de cerca de 94 millones de euros; de estos, 6 millones corresponden a la región.

No obstante, Enrique Martínez destaca que más allá del presupuesto, que por supuesto es determinante, "lo importante es que haya empresas y administraciones capaces de desarrollar ideas buenas, que siempre van a contar con respaldo presupuestario. En España hay 43 proyectos muy bonitos y tres de ellos están aquí con el Principado, Oviedo y Gijón".

Por la izquierda, la moderadora, María José Iglesias; Alfredo García Quintana, Raquel Gracia y Daniel Martínez / Luisma Murias

Las tres administraciones tienen en la PID una ayuda para avanzar en ese proceso de digitalización del sector. "La plataforma quiere impulsar un desarrollo equilibrado y responsable del sector mediante la mejora de la experiencia del visitante, la mejora de la competitividad del ecosistema turístico y el impulso de la sostenibilidad basada en la compartición de datos público y privados y servicios digitales", explica el presidente de Segittur, quien tiene claro: "Los destinos deben sumarse a esta plataforma porque esto es lo que funciona. El concepto tradicional de turismo ya no vale. Por ejemplo, hay que ir más allá de medir el éxito turístico por cuántos te visitan. Hay que sofisticar las métricas, tener más datos. Por ejemplo, de lo que supone un concierto en un territorio en la plataforma contamos con 23 metodologiaí distintas al servicio de ese destino".

Saber cuánto dinero deja un turista, el impacto que genera las visitas en una zona, el tipo de empleo que impulsa... Son todo datos que contribuyen hoy en día a avanzar en una mejor gestión turística. "En definitiva se trata de acercar el turismo al territorio", añade Martínez. Porque la PID ayuda a los destinos turísticos a mejorar su gestión, a las empresas a mejorar su competitividad y a los turistas a tener una experiencia más satisfactoria, así como a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Las administraciones aplauden el apoyo de la plataforma de destinos

Principado y ayuntamientos participantes destacan el beneficio de las tecnologías al servicio del turismo

"Es un proyecto muy ambicioso y no exento de dificultades para trasladarlo al ámbito municipal. pero es absolutamente necesario en el momento que vivimos de transformación del sector", señala el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, de la participación del ayuntamiento en la Plataforma Inteligente de Destinos (PID). "En Oviedo empezamos en 2019 con la idea de convertirnos en destino turístico. Ya lo éramos, lo somos, pero no teníamos mentalidad de ello, ni nosotros ni lo ciudadanos. Para hacerlo necesitábamos datos, para mejorar, para crear un relato basado en nuestra historia y lo hemos conseguido. Sin esas ayudas sería imposible. El objetivo final es mejorar experiencia del visitante y eso se logra conociendo el sector, adaptar las experiencias al visita y eso no lo facilita la plataforma".

En 2019 se apuntó el Ayuntamiento de Gijón a Destinos Inteligentes Turísticos "Pasamos de ser meros comercializadores a gestionar nuestro destino, poniendo el foco en las personas. No coleccionar solo datos, sino saberlos usar de forma inteligente para promocionar el destino. Nuestro proyecto encajó y ahí estamos", describe Daniel Martínez, director de Visita Gijón. nuestro proyecto encajó. "Las ayudas de Segittur son fundamentales".

Raquel Gracia, jefa de proyectos digitales del Principado, señala que la memoria presentada por el Principado para adherirse a la a la plataforma "fue la mejor de su categoría y la segunda mejor de las 250 presentadas en total. Somos destino maduro". Gracia explica que el Principado "pone el foco en la tecnología como medio al servicio del ciudadano y el tejido empresarial. Nosotros somos destino maduro en la plataforma. Se podría haber llevado a cabo sin su ayuda, pero de forma más modesta".

La revolución de los viajes a través del móvil modifica la oferta

Las empresas ven clave las ayudas al desarrollo digital para adaptar su producto a la nueva demanda

Camino Aplicación y Buendía son dos empresas que operan en el sector turístico y que se han beneficiado de las ayudas a la digitalización. Rafael José García, CEO de la primera, y Daniel Gutiérrez, director de la segunda, aplauden la ayuda que supone Segittur en cuando facilitar el desarrollo digital y dar nuevos pasos en la transformación a través de las nuevas tecnologías. Porque una cosa está clara: el móvil es ya indispensable en cualquier viaje.

María José Iglesias, Rafael José García y Daniel Gutiérrez / Luisma Murias

Camino Digital es una plataforma que certifica la visita a lugares de culto y que surgió en torno al Camino de Santiago y esa credencial que los peregrinos sellan en los lugares que visitan. "Pensamos en ir más allá del papel y digitalizarla. Nuestra idea es ofrecer un recuerdo digital del camino", explica García. En la aplicación pueden guardar fotos, certifican la visita a un lugar con la hora y la fecha. También se ofrece información del lugar de culto. "Tenemos más de 40 enclaves. Antes los teníamos todos separados, pero con Segittur hemos podido avanzar en un contenedor donde reunirlos todos", abunda el CEO. Resalta que la ayuda de la sociedad ha sido clave "para mejora en determinados aspectos como contratar a gente para mejorar el servicio y a expertos que no teníamos en saber vender nuestro producto, comunicarlo y hacerlo llegar a la gente".

En el caso de Buendía, empresa de servicios turísticos con 14 años ya de andadura, supieron ver antes que nadie la transformación digital del sector. "La triple C como yo llamo, clientes, colaboradores y compañeros, son esenciales para seguir creciendo", señala Daniel Gutiérrez. En Buendía ofertan actividades, experiencias en destino: "Conocemos el cliente, qué tipo es, qué quiere, cómo se comporta... La forma de viajar ha cambiado por completo, la gente no va a un lugar por el hotel o el vuelto barato, sino que el ‘driver’ principal es la experiencia, qué puede hacer".

Para ofertar un buen producto, señala el director, "el ecosistema de data es muy complejo, requieres métricas complejas, involucrar a gente en la cadena de distribución. Nosotros tenemos un equipo interno muy potente de desarrollo y datos, y Segittur fue como catalizador para fidelizar a gente y atraerla".