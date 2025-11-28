El Entrego celebra ya sus fiestas más exquisitas: una veintena de restaurantes ofrecen ya les Cebolles Rellenes

San Martín del Rey Aurelio se relame: Les Cebolles Rellenes dieron este viernes el pistoletazo de salida a sus jornadas gastronómicas. Lo hicieron con el pregón que pronunció Enedina Suárez Laviana, coordinadora de las bibliotecas del concejo. En el Teatro de L’Entregu también actuó el Coro San Andrés "Sergio Domingo", al que le fue entregada la Cebolla de Oro.

Cebolles rellenes.

"Nedina" ofreció un emotivo recorrido por su trayectoria personal y profesional, así como por la evolución del propio pueblo. En su intervención, recordó sus comienzos como bibliotecaria. Evocó su infancia, los cambios vividos en la localidad y la evolución de una fiesta que ha pasado de ser una tradición humilde a un símbolo de unión y orgullo para todo el pueblo. "Esi L’Entregu del que vos falé ya nun esiste,... cambió en todo", afirmó, subrayando cómo la transformación de la villa ha ido de la mano de la de sus habitantes y costumbres.

El Entrego celebra ya sus fiestas más exquisitas

"Nedina, la de la biblioteca", dedicó igualmente palabras de reconocimiento a las mujeres de la localidad que, desde la tradición y el esfuerzo, han contribuido a convertir un plato humilde en la esencia de una fiesta que hoy es símbolo de identidad. "Lo que está claro ye hay que faceles con tiempu y con mimu", dijo al referirse a la elaboración de les cebolles rellenes, equiparando la receta y el cariño con el que se construyen las relaciones humanas. El pregón concluyó con una invitación a mantener vivas las costumbres y a celebrar con orgullo esta festividad que une generaciones: "¡Viva L’Entregu! Y ¡Viva les cebolles rellenes!".

Coro "San Andrés"

Por su parte, la Cebolla de Oro la recibió Jesús Montes Sanzo, presidente del Coro San Andrés "Sergio Domingo". Sanzo afirmó sentirse "muy agradecido" por el reconocimiento otorgado a la agrupación coral. "Estamos muy orgullosos de representar al pueblo y el concejo en cualquiera de los lugares en que actuamos y para nosotros es un honor que se nos conceda este galardón", mencionó.

Antes, entre las 16.00 y las 19.00 horas, se disputó un triangular benéfico de fútbol sala, a cargo de la Asociación Galbán. Por la tarde también se proyectó el film "Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero". A continuación, se produjo un coloquio con sus autores, Sergio Montero y Asur Fuente. La Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio también fue protagonista del primer día de celebraciones: ofreció un concierto en la Plaza de la Iglesia y contribuyó al mejor ambiente festivo, el mismo que perduró a medianoche gracias a Jorge Martínez DJ y Sopi DJ, que despuntaron en la primera verbena.

Programación

El programa festivo lleva aparejadas las Jornadas Gastronómicas de Les Cebolles Rellenes, declaradas de Interés Turístico por el principado de Asturias. Desde ayer, este manjar se degusta en una veintena de establecimientos de El Entrego que se puede consultar en la web www.www.smra.org/bares. Todos ellos servirán el menú tradicional —compuesto por cebolles, callos y casadielles—hasta el lunes, 1 de diciembre. Con estos ingredientes, las Jornadas Gastronómicas de Les Cebolles atraen cada año a numerosos visitantes de distintas procedencias de la región asturiana.

En el día de hoy, a las 12.00 horas, se celebrará la edición número 33 del Festival de la Canción y el Folclore en el Parque de La Laguna, con las actuaciones de Juan José Martínez, Piedad García y Virgilio Pato, el monologuista Marcelino Díaz y la pareja de gaita y tambor compuesta por Ramón García y Eliseo Canga. Por la tarde, entre las 16.00 y las 17.00 horas, se recogerán los platos para el concurso de les cebolles, que tendrá lugar en el mismo parque en dos categorías: profesional y amateur. También destaca en la programación del sábado el 28º Festival Folclórico del grupo etnográfico y de baile L’Esperteyu, en el Teatro Municipal, a las 19.00 horas. Actuarán el grupo folclórico La Trebedé, de Valladolid, así como los anfitriones.

Por último, los premios del concurso se entregarán a las 19.30 horas y, a medianoche, la segunda gran verbena de las fiestas contará con las actuaciones de Dúo Sensación y Diazz DJ.