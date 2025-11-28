Las escuelinas vuelven a la calle tras rechazar el acuerdo

Las trabajadoras de la red regional de hasta 3 años volvieron este jueves a la calle en una nueva jornada de huelga convocada por Comisiones Obreras, el único sindicato que no aceptó la propuesta de la Consejería de Educación, en la que, según explican, quedan en el aire cuestiones "primordiales", como la categoría profesional del tipo B, la de técnico educativo.

La huelga tuvo un seguimiento menor al de otras jornadas: según los datos facilitados, del 19,80 por ciento, frente al 21,70 por ciento del jueves anterior (cuando CC OO, también convocó en solitario).

La marcha, programada para la tarde, sí tuvo el respaldo de una gran parte de la comunidad educativa. A las 17.00 horas, unas 200 educadoras emprendieron la marcha desde la Consejería de Educación hasta la Junta General del Principado donde pidieron una "integración real" en el sistema autonómico de escuelinas, y no se olvidaron de las compañeras de seis ayuntamientos aún sin estabilizar.