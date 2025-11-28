"El fraude financiero se ha disparado y se ha sofisticado", afirma Paloma Marín, la ovetense que es vicepresidenta de la CNMV

La ovetense Paloma Marín, que el próximo mes cumplirá un año como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), destacó ayer en Gijón la necesidad de fomentar el acceso del inversor minorista a los mercados de capitales. "Es necesario que el ahorro no se centre exclusivamente en inmuebles o en depósitos", señaló antes de destacar el "círculo virtuoso" que se genera con la inversión en los mercados al alimentar la necesidad de financiación que tienen las empresas para crecer. Pero para dar el salto a los mercados, señaló, es necesario tener una red de protección porque durante los último cinco años el fraude financiero "ha crecido un 400%" y cada vez "es más sofisticado" aprovechando las nuevas tecnologías.

La CNMV contribuye a crear esa red de protección para el inversor con sus controles y con el fomento de la educación financiera, señaló Marín durante una conferencia organizada por Llana Consultores y Caja Rural de Asturias.

La vicepresidenta de la CNMV inició su exposición con una radiografía de la situación económica y financiera, influenciada por "un contexto de elevada incertidumbre" que no ha impedido la buena marcha de la economía española y que el Ibex 35 alcance sus niveles más altos desde 2007. No obstante, Marín apuntó que pese al buen comportamiento de la Bolsa española, la capitalización es pequeña si se compara con Estados Unidos. "Hay margen de mejora", destacó.

En el mercado financiero español los bancos tienen un peso del 70%, mientras que en Estados Unidos su peso es del 37%. "Para crecer en este entorno tan complejo no es suficiente la inversión pública y la financiación bancaria y los mercados de capitales son una fuente muy importante", afirmó Marín antes de destacar el peso de las pymes en España (el 99% del tejido empresarial) y en la región. "Las pymes asturianas no deberían tener miedo a la entrada del capital privado. Ayuda a profesionalizar las empresas, a darles visibilidad y a atraer talento", señaló la ovetense, que destacó que, tras ese fortalecimiento, también puede llegar el salto a Bolsa. "Aunque da cierto respeto el salto, en Asturias hay casos de éxito como el de Izertis", apuntó la vicepresidenta de la comisión supervisora de los mercados.

Marín señaló que uno de los objetivos de la CNMV es mejorar la competitividad de los mercados de capitales españoles en línea con las recomendaciones de la UE "simplificando normativas, reduciendo cargas burocráticas y eliminando duplicidades". También fomentar el acceso del inversor minorista a los mercados como sustituto de la inversión en inmuebles o depósitos, y al mismo tiempo protegerlo frente a los nuevos canales de comercialización alertando de los fraudes y estafas. "La sofisticación en el fraude es enorme, con crecientes casos de suplantación de identidad, y para detectar esos chiringuitos financieros también estamos utilizando la inteligencia artificial", destacó Marín, que calificó de vital la colaboración de las grandes plataformas digitales para evitar anuncios de fraudes financieros. "Google y Meta están colaborando", resaltó en contraposición de la red social X, que ha sido multada por la CNMV.

Marín también se refirió a las inversiones en criptomonedas. Señaló que hay que ser "cautos" porque el marco jurídico "es muy incipiente" y "no es comparable al mercado tradicional porque las criptomonedas no ofrecen las mismas garantías, si la entidad va mal puedes perderlo todo en estas inversiones".