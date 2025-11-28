Fundación ”la Caixa” apoya 19 proyectos sociales en Asturias

Fundación ”la Caixa” ha resuelto su Convocatoria de Proyectos Sociales Principado de Asturias 2025 con un importante empujón al tercer sector asturiano: 19 proyectos de entidades sociales recibirán más de 526.000 euros para apoyar a 4.511 personas en situación de vulnerabilidad en todo el territorio.

Los proyectos seleccionados se centran en quienes más apoyo necesitan: personas mayores, personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y familias que viven situaciones de pobreza o exclusión social. La idea es mejorar su día a día y abrirles más oportunidades, ya sea con acompañamiento, formación o recursos básicos.

En concreto, el 36,8 % de las iniciativas se dirige a combatir la pobreza y reforzar la inclusión social, mientras que el 63,2 % se orienta a personas con discapacidad, problemas de salud mental u otras enfermedades, un reparto que refleja el peso que tienen estos colectivos en la realidad asturiana. Las entidades insisten en que, más allá de las cifras, se trata de proyectos que permiten mantener espacios de encuentro, talleres y apoyos que muchas personas no podrían costear por su cuenta.

En esta edición se presentaron 92 iniciativas, de las que finalmente se han elegido 19. La mayoría se desarrollarán en Oviedo (9 proyectos) y también habrá actuaciones en Gijón (3), Avilés (2), Carreño, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Siero y Tapia de Casariego, con 121 profesionales y 392 personas voluntarias implicadas.

Las propuestas abarcan desde la inserción sociolaboral hasta el acceso a recursos residenciales temporales, pasando por programas de convivencia intercultural, prevención de violencias y adicciones, fomento de hábitos saludables y gestión emocional, proyectos que usan la cultura como herramienta de inclusión o iniciativas de inclusión digital para que nadie se quede atrás.

Una de las novedades de este año es que las entidades cobrarán de entrada el 90 % de la ayuda, en lugar del 80 % habitual, lo que les da más aire para poner en marcha los programas sin tensiones de tesorería. Según explicó en Oviedo Jèssica Camins, gestora de Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa”, se trata "de seguir al lado de las personas vulnerables y de las entidades que trabajan con ellas, como motor de cohesión social en Asturias".

Acción Social en el Ámbito Rural

Además, la entidad apoyará tres proyectos rurales en Lena, Llanes y Valdés dentro de la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, con cerca de 250.000 euros para los próximos tres años. Son iniciativas que buscan que la gente joven tenga "razones para no irse del pueblo", conservar la memoria agroganadera o facilitar la inserción laboral de mujeres y otros colectivos vulnerables en el medio rural.

Los tres proyectos rurales seleccionados –"Razones para no irse del pueblo", "Casa de Pastoras" y "ConVive: Impulso Rural en Valdés"– ponen el foco precisamente en esa mezcla de identidad local y oportunidad de futuro, con propuestas que van desde una radio comunitaria juvenil hasta una fonoteca digital del mundo ganadero. La idea es que los vecinos, y especialmente los más jóvenes, vean que quedarse en su concejo también puede ser una opción de vida con horizonte.

Desde 1999, las convocatorias de la Fundación ”la Caixa” han respaldado 439 proyectos en Asturias, con 8,9 millones de euros y 93.548 personas atendidas. En el conjunto de España, la cifra supera los 23.500 proyectos, alrededor de 10 millones de personas beneficiadas y un presupuesto acumulado de más de 500 millones de euros.