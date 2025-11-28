Esto es lo que cobrarán de más los jubilados asturianos el próximo año tras conocerse hoy el IPC de noviembre

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026. El dato adelantado del IPC de noviembre, que el INE ha publicado hoy, es el más esperado por los jubilados puesto que ya permite calcular el comportamiento medio que han tenido los precios a lo largo del ejercicio fijado por el Gobierno (de diciembre a noviembre) para calcular la revalorización de las pensiones. El 2,7% de incremento durante ese periodo supondrá que los jubilados asturianos cobren una media de 672 euros más el próximo año.

El dato adelantado del IPC de noviembre ha marcado una ligera moderación debido a una menor presión de los precios de la electricidad. El alza interanual es del 3%, una décima menos del registrado en octubre. Con este dato, que aún no es definitivo pues puede ser confirmado o ajustado por el INE el próximo 12 de diciembre, ya se pueda calcular una subida del 2,7% para las pensiones contributivas en 2026.

La revalorización es ligeramente inferior que la que se produjo en 2025 (2,8%) y beneficia a unos 9,4 millones de españoles que cobran pensiones contributivas, como son las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Según apuntan desde el Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para 2026 supone unos 572 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales.

En el caso de Asturias, la pensión media de jubilación, que a 1 de noviembre era de 1.778 euros al mes, subirá en el conjunto del próximo año más de 672 euros, mientras que las pensiones medias del sistema (1.524,51 euros al mes) aumentarán más de 576 euros al mes.

En Asturias se cobran 302.830 pensiones, de las que 187.504 son de jubilación, según datos del Instituto de la Seguridad Social cerrados a 1 de noviembre.