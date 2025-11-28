Esto es lo que cobrarán de más los jubilados asturianos el próximo año tras conocerse hoy el IPC de noviembre
Las pensiones contributivas subirán un 2,6% el próximo año
Las pensiones subirán un 2,7% en 2026. El dato adelantado del IPC de noviembre, que el INE ha publicado hoy, es el más esperado por los jubilados puesto que ya permite calcular el comportamiento medio que han tenido los precios a lo largo del ejercicio fijado por el Gobierno (de diciembre a noviembre) para calcular la revalorización de las pensiones. El 2,7% de incremento durante ese periodo supondrá que los jubilados asturianos cobren una media de 672 euros más el próximo año.
El dato adelantado del IPC de noviembre ha marcado una ligera moderación debido a una menor presión de los precios de la electricidad. El alza interanual es del 3%, una décima menos del registrado en octubre. Con este dato, que aún no es definitivo pues puede ser confirmado o ajustado por el INE el próximo 12 de diciembre, ya se pueda calcular una subida del 2,7% para las pensiones contributivas en 2026.
La revalorización es ligeramente inferior que la que se produjo en 2025 (2,8%) y beneficia a unos 9,4 millones de españoles que cobran pensiones contributivas, como son las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Según apuntan desde el Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para 2026 supone unos 572 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales.
En el caso de Asturias, la pensión media de jubilación, que a 1 de noviembre era de 1.778 euros al mes, subirá en el conjunto del próximo año más de 672 euros, mientras que las pensiones medias del sistema (1.524,51 euros al mes) aumentarán más de 576 euros al mes.
En Asturias se cobran 302.830 pensiones, de las que 187.504 son de jubilación, según datos del Instituto de la Seguridad Social cerrados a 1 de noviembre.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda