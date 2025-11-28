Javier Fernández, expresidente del Principado: "Lambán quería un Estado fuerte"

"Javier Lambán quería un Estado fuerte capaz de proteger a los débiles: De ahí su preocupación por el estrés permanente y sistemático al que es sometido por parte de la acción de los nacionalismos subestatales". El expresidente del Principado Javier Fernández se refirió así a Lambán durante el homenaje este jueves en el Senado del colectivo Fernando de los Ríos al que fuera Presidente de Aragón, fallecido el pasado agosto.

Fernández lo definió como "un gran político, un muy buen socialista y una gran persona". Y añadió: "Todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y contar con su amistad, lo echamos mucho de menos".

Alberto Núñez Feijóo saluda al asturiano. / EFE

El asturiano habló del aragonés como un "federalista convencido" porque sabía "muy bien" que en un país en el que no se puede centralizar la identidad, "tampoco se puede centralizar el poder". Y añadió: "Entendía que la soberanía tiene que ser una y no múltiple, y no porque tuviera una concepción metafísica, sino porque lo contrario estaríamos avanzando inexorablemente por el camino de la confederación". Y advirtió de que a Lambán le inquietaba escuchar y leer que ‘España es una realidad plurinacional’.

En el acto participaron presidentes y expresidentes regionales de todo signo político. Estuvieron Felipe González y Alfonso Guerra, quien animó a recoger el "sueño" del expresidente de lanzar un proyecto destinado a las nuevas generaciones con el objetivo de difundir en los institutos y las universidades las "ideas de la convivencia de la Transición" antes del centenario del inicio de la Guerra Civil.