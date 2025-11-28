Jornadas de apicultura de COAG

COAG-Asturias inauguró este jueves en Oviedo sus Jornadas Apícolas Estatales, con representantes del sector a nivel nacional y también del resto de Europa. El coordinador, David Pérez Naya, mostró su malestar por la ausencia de un representante de la Consejería de Medio Rural, "pese a contar con destacados representantes de la apicultura en España". Las jornadas siguen este mismo viernes con varias ponencias y análisis sobre la situación del sector. En la foto, la abogada Clara Esther Rodríguez, de pie, durante la presentación.