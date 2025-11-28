Manuel Ángel García, nuevo presidente de Cesintra
Y. GONZÁLEZ
Oviedo
Manuel Ángel García Menéndez tomará hoy posesión como nuevo presidente de la asociación de transportistas asturianos Cesintra, reemplazando a Alejandro García Monjardín, que dejar el cargo por jubilación.
Hasta ahora, García Menéndez ejercía como vicepresidente de Cesintra. Hace un mes se abrió un proceso electoral en la organización, pero al no presentarse ningún candidato, García Menéndez fue elegido por aclamación.
Conocido en el sector como "Delman", el nuevo presidente forma parte de la tercera generación de una familia de transportistas asturianos.
