Miguel Rivero, elegido secretario general de USO Asturias con casi el 92% de los votos

Miguel Rivero fue elegido ayer secretario general de USO-Asturias, al obtener el el 91,81% de los votos en el XI Congreso Regional del sindicato. Rivero (en la imagen, a la derecha) estará acompañado en la Ejecutiva por Iván Macías como secretario de Organización; Pablo Dalmeda (Acción Sindical); Susana Cándano (Administración); Susana Casado (Relaciones Institucionales); Daniel Fernández (Salud Laboral) y Teresa Tejedor (Igualdad).

