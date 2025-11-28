Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales

Una mujer ha resultado fallecida tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en Cabrales. Es el tercer fallecido en la citada canal en poco más de un año. Los otros dos fueron montañeros alemanes alcanzados por desprendimientos de roca.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.23 horas. En la llamada se indicaba que estaban a dos kilómetros de Bulnes, bajando a Poncebos, en la Canal del Texu, y su pareja se había caído al río con el perro.

No la veía, ni la oía. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Una vez en la zona, los rescatadores ejecutaron un ciclo de grúa, en el que se desplegaron 60 metros de cable, para permitir acceder a la zona un bombero-rescatador.

Tras llegar hasta donde se encontraba la accidentada, se informó, a las 14.22 horas, que la persona precipitada estaba sumergida en el río y presentaba heridas incompatibles con la vida.

El Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la recuperación del cuerpo.

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias retiró del lugar, de regreso a base, entorno a las 16.11 horas, llegando a la misma a las 16.47 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de las comunidades de Cantabria y Castilla y León.

El pasado septiembre resultó herido un montañero en la canal del Texu al ser alcanzado por unas rocas desprendidas.

El pasado día 9, una joven alemana falleció al ser alcanzada por una roca en la cabeza cuando bajaba de Los Collados, en la rura del Cares.

Y hace poco más de un año, el 1 de septiembre de 2024, falleció otro montañero, también alemán, en la misma canal del Texu, alcanzado por un brutal desprendimiento, en el que también resultó herida la pareja del hombre.