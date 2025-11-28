Navidad, tradición y sabor en la charcutería masymas

En Navidad, la charcutería de Supermercados masymas se transforma: los expositores multiplican su oferta y el ambiente se llena de anticipación festiva. No es casualidad. Detrás de cada producto y detalle está la labor de Alain Cuesta, responsable de la sección, que junto a su equipo planifica, selecciona y coordina todo para que cada cliente encuentre ese sabor especial de las fiestas. "La Navidad significa para nosotros una oportunidad única para mostrar productos especiales y, año tras año, el mundo del queso tiene un papel protagonista en nuestras neveras", señala Alain.

El trabajo comienza semanas antes. "Seleccionamos los mejores productos: ibéricos, fiambres, patés y, sobre todo, quesos. Queremos que los clientes disfruten de la mejor calidad en sus mesas navideñas", afirma. El contacto con productores locales cobra especial protagonismo durante estas fechas. "Trabajamos con muchos artesanos asturianos. Es un placer comprobar el valor y la estima que los clientes demuestran por nuestros quesos", cuenta Alain.

Las tendencias han evolucionado, y las neveras lo reflejan: "El ibérico sigue siendo muy demandado, pero ahora comparte protagonismo con el mundo del queso. El cliente busca variedad e innovación, como nuestro queso de Gorgonzola y Mascarpone con pistachos, el Dolce paradiso pistachos "Carozzi", una novedad de esta campaña", destaca Alain, orgulloso de la capacidad de todo el equipo para responder a la elevada demanda que se produce en estas fechas.

Un formato muy solicitado, que ofrece una solución práctica para las entradas de los menús festivos, es el de las bandejas personalizadas. Cada año son más los clientes que encargan sus pedidos con antelación. "Nos esforzamos mucho en cuidar cada bandeja y nos adaptamos al contenido que nos solicita el cliente", relata el responsable, quien recomienda una tabla de cinco tipos de quesos para triunfar durante las fiestas: "Un queso de oveja, uno de cabra, uno de pasta blanda, uno azul y, para cerrar, una especialidad, como el Afuega’l Pitu Roxu". El último consejo de Alain: "Mantener las bandejas en el frigorífico y sacarlas dos horas antes de la cena para que el producto alcance su punto óptimo de sabor".

En masymas, charcutería y Navidad se unen para crear una experiencia llena de sabor, tradición y cuidado.