El padre de Mael pide en la Junta más apoyo institucional
La familia, a la espera de una auxiliar para que el niño pueda ir a clase en enero con garantías
El padre de Mael, Pablo Aldecoa, ha reclamado al Principado una respuesta urgente ante las dificultades educativas que afronta su hijo de tres años, al que tuvieron que amputar manos y pies tras una grave infección por meningococo. Aunque reconoció el esfuerzo de los profesionales sanitarios, denunció que la familia se ha encontrado después con "trabas burocráticas" que han impedido una escolarización acorde a las necesidades del menor. Aldecoa pidió que actúen quienes tienen la capacidad de "ordenar, coordinar y resolver", insistiendo en que "no hay excusas válidas" para que una familia en una situación "dramática" tenga que esperar para recibir lo necesario para "vivir con dignidad".
En una comparecencia en la Junta General, acompañado por el diputado de Vox Javier Jové, relató que Mael consiguió finalmente plaza en colegio Jacinto Benavente de Gijón, en el que no se sabe si contará con una auxiliar. La autorización definitiva llegó el 31 de octubre tras "85 llamadas" y más de "40 extensiones".
La consejería de Educación, por su parte, reconoce que se trata de "un caso sin precedentes", y a mostrado su apoyo a la familia para "salvaguardar los obstáculos que puedan ir surgiendo".
