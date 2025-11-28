PP y URA, contra la Consejería de Medio Rural: "Un lastre"
Los líderes de ambas formaciones centran sus críticas en Marcelino Marcos por "no aportar soluciones y añadir problemas"
Un "lastre" para el sector primario. Es como definen el PP y Unión Rural Asturiana (URA) la gestión de la Consejería de Medio Rural del Principado. Los líderes de ambas formaciones se reunieron por segunda a vez después de URA ganase las elecciones agrarias el pasado verano.
El presidente del PP, Álvaro Queipo, acompañado por el diputado encargado de los asuntos del medio rural, Luis Venta, critica que el consejero Marcelino Marcos Líndez no aporte soluciones, sino que "añade problemas a un sector que no necesita que se le añada ninguno. Este es un gobierno antiganadero. Todas las acciones van encaminadas a perjudicar al ganadero".
Sobre la mesa, las principales quejas en los últimos tiempos del sector primario asturiano: retrasos en los pagos de ayudas de la PAC, de los incendios, por las enfermedades del ganado....
Sin olvidar el programa de control del lobo: "Asturias ha eliminado menos de un tercio de los lobos que Cantabria, cuando tiene la mitad de superficie que Asturias". Por su parte, Borja Fernández insistió en que la consejería de Marcelino Marcos "ya no da mas de sí, el sector va a ralentí debido al freno que supone el estancamiento de tramitaciones que están paradas como la segunda tanda de incorporaciones de jóvenes, los planes de mejora o las ayudas de la EHE, que siguen sin pagarse".
Más quejas de URA: "Se han perdido los fondos europeos de la sectorial apícola, que rondan los 187.000 euros, además de haber dejado a los apicultores fuera de las ayudas por los incendios ministeriales".
