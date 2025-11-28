La costa central asturiana ha confirmado su amor por el manjar del Cantábrico. Las II Jornadas Gastronómicas del Pulpo, que se iniciaron el pasado viernes 21 de noviembre, están siendo un rotundo éxito de participación en los concejos de Gozón y Carreño.

Tras un primer fin de semana con las mesas llenas, estas jornadas organizadas por las juntas locales de Gozón y Carreño entran en su fase definitiva. Los amantes de la buena mesa tienen que aprovechar este fin de semana para acercarse a Luanco y Candas y disfrutar del pulpo en múltiples versiones creativas.

Estas jornadas gastronómicas están pensadas para ofrecer una experiencia con el pulpo como ingrediente central, pero adaptado a cualquier plan y presupuesto. Las jornadas están diseñadas para que cualquiera pueda disfrutarlas mediante diversas modalidades.

El pulpo llama este fin de semana en Gozón y Carreño

Menú gastronómico del pulpo, plato, tapa o pincho

El menú de estas jornadas es Ideal para una comida completa. Está compuesto, como mínimo, de entrante, plato principal y postre.

En cuanto al plato, tapa o ración, es perfecto para un plan informal. Y la tosta o pincho, con creaciones pensadas para el consumo rápido en barra o mesa, son las más recomendables para probar varias propuestas.

Los establecimientos participantes en la cita están demostrando que el pulpo es un ingrediente versátil que va más allá de la tradicional pulpo a la gallega, que tambien se puede encontrar. Entre las especialidades que están triunfando se encuentran propuestas tan originales y apetitosas como el Carpaccio de pulpo, el salpicón de pulpo o platos más contundentes de cuchara: garbanzos con pulpo y verduras o las clásicas patatas guisadas con pulpo y langostinos, perfectas para combatir el frío.

Asimimo, hay propuestas innovadoras como el original maridaje de la tortilla de maíz quesada con pulpo o los arroces de altura, como el delicioso arroz con rape negro y pulpo.

Tanto los vecinos de Gozón y Carreño, como turistas, tienen ahora la última oportunidad para disfrutar de esta experiencia única. Se recomienda reservar cuanto antes mesa para que no quedar fuera de esta magnífica promoción gastronómica.

Ambiente durante la pasada edición de las jornadas / R. Solís

Para ello es muy útil recurrir a la información que se ofrece en las web de Otea. Todos los detalles con los datos al detalle –incluyendo la composición de los menús, precios, horarios y la ubicación exacta de los locales– se puede consultar cómodamente en el portal www.escapadaasturias.com al que se accede desde el QR que esta en los carteles o también a través de la web de otea: www.otea.es

No te quedes sin tu ración de pulpo. Las II Jornadas Gastronómicas del Pulpo te esperan este fin de semana para cerrar el mes de noviembre con el mejor sabor de la costa asturiana.