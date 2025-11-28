Ramón Izquierdo, secretario de acción sindical del sindicato ANPE: "Hay que dignificar la profesión docente"
"El Ministerio ya tiene un anteproyecto de ley que disminuye ratios y horas lectivas; hay un horizonte", celebra el experto
Como secretario nacional de Acción Sindical de Educación de ANPE, Ramón Izquierdo (Madrid, 1975) se ha convertido en una de las voces más activas en la defensa de la dignificación del profesorado y la mejora de sus condiciones laborales. Desde la Mesa Sectorial, participa en las negociaciones con el Ministerio en un momento clave para la profesión. Con motivo del Día del Profesor, Izquierdo analiza los retos urgentes.
¿Qué necesita el profesorado para tener un reconocimiento real?
Lo fundamental es dignificar la profesión. Para ello es necesaria una carrera profesional estatal que permita la promoción interna y haga la docencia más atractiva. Asturias ya fue pionera y queremos extender ese modelo. También pedimos integrar a todos los cuerpos docentes en el grupo A1.
¿Qué avances esperan a corto plazo?
La reducción de ratios: 22 alumnos por aula en primaria y 25 en la ESO. También bajar el horario lectivo a 18 horas en secundaria y 23 en infantil y primaria. Además, que el alumnado con necesidades especiales compute doble para que sus grupos sean más reducidos.
La carga burocrática es otra queja frecuente. ¿Cómo se podría reducir?
El Ministerio debe marcar criterios comunes para simplificar documentos y evitar duplicidades. También se trabaja en herramientas digitales e inteligencia artificial que agilicen el trabajo administrativo.
¿Cómo está siendo el diálogo con el Ministerio?
Ahora es fluido y optimista. Ya existe un anteproyecto de ley que marca un horizonte concreto tras años de pocos avances.
¿En que consiste?
Recoge esa reducción de ratios a 22 alumnos por aula y disminuye también las horas lectivas: 18 horas en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria.
El profesorado sufre altos niveles de estrés. ¿Qué puede ayudar?
En la línea con lo que comentaba y que los sindicatos le estamos trasladando al ministerio. Es necesario reducir ratios, horario lectivo y burocracia. Menos grupos y menos alumnos por aula permiten una atención más individualizada y reducen la presión. Es una forma de poder trabajar de una forma más optima y sin sobre carga.
¿Cuál es el mayor desafío docente hoy?
Adaptarse a una sociedad en constante cambio, especialmente en el ámbito tecnológico. Para ello hacen falta formación continua, mejor preparación inicial y recursos suficientes.
¿La digitalización está en los currículos?
Sí, la competencia digital ya forma parte de todas las etapas. El reto es mantenerla actualizada porque vivimos en un mundo que cambia y avanza constantemente, por eso es importante la formación continua de los docentes.
¿Cómo imagina la docencia en diez años?
Seguirá siendo una profesión imprescindible. La tecnología avanzará, pero la parte humana del docente no puede ser sustituida.
