Reconocerse como víctima de violencia de género, el primer paso de un largo camino que comienza en los Centros Asesores de la Mujer

"La violencia machista, como en todos los ámbitos de la vida de las mujeres en que está presente, tiene un denominador común que es la situación de subordinación. La realidad de esta violencia en el ámbito rural, y, en concreto, la que afecta a las mujeres mayores, viene favorecida por su situación de aislamiento social e incluso familiar". Este es el complejo escenario que describe Carolina Carmona, psicóloga en el Centro Asesor de la Mujer (CAM) de Piloña y en el que viven las víctimas de la violencia de género en el entorno rural.

Una situación que se recrudece en parte por las escasas oportunidades laborales de muchas de estas mujeres, que se ven obligadas a depender económicamente de sus parejas. "Es otro factor que determina esta realidad, en particular para aquellas mujeres que tienen cargas familiares o que, por su edad, ya no tienen posibilidades de acceder al mercado laboral, lo que conlleva que carezcan de recursos económicos propios suficientes al margen de sus parejas, encontrándose en una situación de dependencia económica", explica Carmona, quien trabaja en el CAM mano a mano con Ana Olivares, asesora legal.

Centro Asesor de la Mujer en Piloña Dirección: Avenida de Covadonga, 42 , Infiesto Teléfono: 985 71 16 52 Correo electrónico: centroasesormujerpilona@gmail.com

La pervivencia del modelo de familia tradicional es sin duda otro de los aspectos que más favorece que las mujeres más mayores normalicen comportamientos de violencia machista. Un aspecto que la psicóloga considera determinante "para abordar el problema de la violencia de género en el medio rural. Conviven con su marido/pareja en un contexto de desigualdad, que tradicionalmente ha atribuido funciones distintas a sus integrantes según sea el hombre y la mujer, en claro perjuicio a la mujer", subraya Ana Olivares.

Mujeres mayores de 70 años, víctimas de una cultura machista

Mientras que en muchas ocasiones, los titulares son acaparados por mujeres de mediana edad que sufren malos tratos de sus parejas en el entorno urbano, la realidad que se vive fuera de estos núcleos contrasta con esta imagen y dibuja un perfil tipo marcado por la edad avanzada, la crianza en la cultura patriarcal y la presión social. "Si tratamos de ejemplificarlo con un caso tipo, hablaríamos de mujeres mayores de 70 años, educadas en una cultura machista y que llevan 40 años de media, casadas con sus maltratadores. Puede que alguna haya hecho un intento previo de romper con la relación, pero la mayoría de ellas se han convertido en supervivientes en un entorno emocional hostil y expertas en ocultarlo durante décadas", indica Carmona

Sin embargo, no hay un perfil de víctima, de hecho, según cuenta Carolina Carmona, "no existe un perfil concreto de víctima de violencia de género entre nuestras usuarias. Tenemos mujeres de todas las edades, con mayor o menor formación, con o sin hijos/hijas … y de hecho, son muchos los casos en que la mujer que acude al Centro Asesor de Piloña no lo hace como víctima de violencia de género, precisamente porque no se identifica como tal", recalca la psicóloga. Es en esos casos donde el equipo del CAM ofrece su ayuda a estas mujeres para que logren identificar la situación de violencia que sufren por parte de su pareja o expareja "y se las acompaña en el proceso de ruptura desde el respeto a su toma de decisiones", añade Olivares.

Un aliado para alcanzar la plena recuperación

Reconocerse como víctima de violencia de género es el primer paso de un largo camino en el que el CAM de Piloña se convierte en un aliado incondicional. En este centro, las mujeres encuentran información, apoyo, acompañamiento y asesoramiento, jurídico y psicológico con un objetivo claro: "que pueda salir de la situación de violencia y poder así consolidar un proyecto de vida independiente y libre de violencia, y alcanzar su plena recuperación", cuenta Carmona. Y es que este proceso se lleva a cabo de acuerdo con un Itinerario Personalizado De Atención Y Recuperación Integral de la mujer, adaptado a sus necesidades y siempre consensuado con ella.

Asistentes al acto que el CAM de Piloña celebró el pasado 25 N, junto al IES Infiesto / Cedida a LNE

Los Centros Asesores de la Mujer de Asturias llevan más de 20 años funcionando y sus objetivos se han mantenido en el tiempo aunque adaptándose a los cambios sociales y las nuevas formas de violencia. "Ahora nadie justifica o minimiza una agresión física como podía ocurrir hace décadas. El trabajo que tenemos que hacer ahora es identificar y reconocer esas otras manifestaciones más sutiles de violencia que siguen enfermando e incapacitando a las mujeres para desarrollar sus propias vidas con autonomía y libertad", expresa la psicóloga.

Y es que, a pesar de los cambios que ha ido experimentando la sociedad en materia de igualdad, desde el CAM de Piloña "observamos que los vínculos y las relaciones afectivas siguen estableciéndose desde posiciones desiguales, muy similares a las de hace años, lo que genera que se siga perpetuando la violencia de género", cuenta la asesora legal.