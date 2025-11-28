Tania Ramos, la hondureña que llegó a Asturias en busca de más oportunidades para sus hijos y ahora ayuda a sus compatriotas: "Aquí la vida es más barata"
"En Vegadeo, el racismo lo hemos sentido mucho menos", asegura
Luis Ángel Vega
Asturias ha logrado un "estirón" poblacional que sitúa su número de residentes en 1.020.009 personas, una cifra que equivale a la registrada en enero de 2019, cuando el Principado se precipitaba demográficamente con riesgo de caer por debajo del millón de habitantes.
El mayor número de inmigrantes que llegan a Asturias son los hispanoamericanos, que encuentran menos problemas con el idioma. A Asturias están llegando muchos en los últimos años, tras el éxodo al que les obligó la gran crisis de 2011. El motivo es que hay mayores oportunidades de trabajo. "La gente que está aquí les informa de lo que hay. Hay más trabajo aquí que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Allí no se puede alquilar un piso normal, y no se puede con el coste de la vida. Aquí la vida es más barata y sí se puede encontrar una vivienda a un precio asequible", asegura Tania Ramos Ulloa, hondureña de 36 años afincada desde hace tiempo en Vegadeo.
El caso de Tania Ramos es la excepción, ya que ella no pasó previamente por grandes ciudades, con una mayor presión migratoria, sino que una conocida afincada en Asturias avisó a su madre de un posible empleo y la mujer decidió volar hacia Asturias para ver como salía.
Presidenta de la Asociación de Mujeres Hondureñas de Vegadeo, trata de ayudar a sus compatriotas, que no han dejado de llegar al occidente asturiano, donde se cuentan en más de doscientos. Estos inmigrantes consideran que en Asturias es mucho más fácil emprender, y les convence la tranquilidad de la región, y las oportunidades educativas para sus hijos. Casada y madre de dos hijas, una de las cuales nació en España, Tania Ramos asegura que, "en Vegadeo, el racismo lo hemos sentido mucho menos". En Asturias, añade, "hay gente para todo, y todavía hay quien nos mira por encima del hombro".
