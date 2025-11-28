Tres mil personas aspiran este fin de semana en Oviedo a 717 plazas sanitarias: ¿Cómo se organiza una "macro-oposición"?

Oviedo acoge este fin de semana uno de los mayores procesos selectivos recientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa): las pruebas para cubrir 717 plazas de personal facultativo, correspondientes a 33 especialidades médicas. En total, 3.094 personas han sido admitidas en la convocatoria, de las que 1.172 proceden de fuera de Asturias, casi un 38 por ciento.

Para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes, el Principado ha preparado un equipo de 30 colaboradores, que se encargará de acomodar a los aspirantes en las aulas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, así como de las tareas de supervisión y control durante las pruebas. El Gobierno regional destaca que se trata de un “importante reto administrativo y logístico”, cuya preparación comenzó en abril con la elaboración de los pliegos técnicos y la puesta en marcha de equipos multidisciplinares que han trabajado durante los últimos siete meses.

En el operativo participan la empresa encargada de la lectura óptica y corrección de las hojas de respuesta, los tribunales de oposición, un equipo de profesionales del Sespa que presta apoyo administrativo e informático desde los servicios centrales y un grupo responsable de la planificación general del dispositivo.

Las pruebas incorporan estrictas medidas de seguridad para reforzar su imparcialidad y transparencia. El contenido de los exámenes se ha fijado mediante sorteo ante notario y se han activado protocolos de confidencialidad en la impresión, almacenamiento y transporte, con precintos y custodia permanente.

Además, el Gobierno asturiano ha coordinado con la Policía Local de Oviedo la gestión de accesos al recinto, con la Policía Nacional el refuerzo de la seguridad perimetral y con la Guardia Civil de Tráfico la regulación de los accesos por carretera. También se ha solicitado a la empresa municipal de transportes (TUA) y al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) la ampliación de las líneas de autobús para facilitar los desplazamientos de los opositores.

Según el Principado, esta nueva oferta pública de empleo refuerza el proceso de estabilización iniciado en convocatorias anteriores y contribuye a consolidar plazas en las 33 categorías convocadas, con el objetivo de reducir la temporalidad del personal del Sespa por debajo del 8%.