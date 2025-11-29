Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 29 de noviembre

Oviedo

«Varón y Dandy»

«Los Testigos» llevarán a escena la representación «Varón y Dandy», un concierto cargado de emoción, complicidad y humor que hará viajar al público por los años 70 y 80. El evento tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe el día 29 de noviembre a las 20:00 horas, con una duración aproximada de dos horas, y las entradas pueden adquirirse en la propia Asociación de Hemofilia, Bernardo Boutique, Moda Viena y MPC Integral.

Homenaje a «Dire Straits»

Reconocidos como el mayor espectáculo internacional homenaje a «Dire Straits», «Brothers in Band» llega a Oviedo con una gira que recorre Europa —con paradas en Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Alemania, Francia, Luxemburgo, Andorra y España— y que en 2025 cruzará el Atlántico para presentar su aclamado show «The Very Best of Dire Straits» en Colombia y México; el concierto en Oviedo tendrá lugar en el Teatro Filarmónica, dará comienzo a las 20:30 horas y las entradas tienen un precio de 35 euros.

Artístiques

Más de 40 artistas asturianas se darán cita hoy en el festival «Artístiques», que se celebrará en Almacenes Kuivi, en Oviedo, con acceso gratuito y organizado por Puru Remangu junto a la promotora Ixuxú Cultura; la programación comenzará a las 19:00 horas con la creación en vivo de diez obras sobre lienzo a cargo de varias artistas que luego se pondrán a la venta, a las 20:00 horas se estrenarán cuatro piezas de artes escénicas (algunas en asturiano) y a las 21:30 horas arrancará la Muestra de Asturianada Electrónica con música, literatura y DJ sets, en una tarde-noche dedicada al talento femenino asturiano.

Chillida

La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercados de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12:00 a 20:00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse desde hoy hasta el 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00, y sábados, domingos y festivos de 11:30 a 21:00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11:30 a 14:30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17:00 a 21:00, con entrada libre.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas tendrá lugar la representación de «Las amistades peligrosas», bajo la dirección de David Serrano.

Gijón Arena

«Loquillo» ofrecerá un concierto a las 21.30 horas en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio.

Teatro de la Laboral

A las 21.00 horas, concierto de «Violeta».

Jardín Botánico

El taller para adultos «Acercamiento al Ikebana y la escritura japonesa» dará comienzo a las 11.00 horas.

Paseo del Muro de San Lorenzo

La XXV Carrera Anti-Sida de Abierto hasta el Amanecer tendrá lugar en el paseo del Muro de San Lorenzo. A las 16.15 darán comienzo las carreras y la popular está prevista para las 17.45 horas.

Antiguo Instituto

La compañía Dramática Insania llevará su obra «Combate dramático» al Antiguo Instituto a las 19.30 horas. La cita forma parte de «Escena Xixón». Asimismo, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas se podrá ver en la cinemateca de la Laboral «Matt & Mara», en el marco de «FICXPlus».

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas, concierto conmemorativo por el 25 aniversario del Orfeón del Real Grupo de Covadonga. Les acompañará el Coro Ángel Émbil.

Centro Social de Granda

El grupo de teatro «Padre Coll» llevará su obra «Al final de la caleya too llega» al Centro Social de Granda a las 20.00 horas. La cita forma parte de la programación de «Escena Amateur».

Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas empezará la visita guiada «Cómo leer un jardín. Claves para interpretar sus secretos». Se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Belén en Los Fresnos

Puede visitarse el belén «Una aldea asturiana», de la Asociación Belenista de Gijón, en horario comercial.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 12 de abril puede visitarse la exposición «Cajas-ambiente, paisajes urbanos», de Juan Gomila. Los horarios de la Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Espacio Astragal

Del 26 de noviembre al 11 de diciembrese podrá visitar la exposición «EnClave Verde», desarrollada en el colegio de Educación Especial de Castiello. Los horarios son de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Será en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Museo Barjola

Se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Encuentro de cofradías y hermandades de Asturias

Desde las 11.00 horas, en el pabellón de La Magdalena se celebra el encuentro de cofradías y hermandades del Principado de Asturias en una cita que reunirá a 30 entidades procedentes de 11 ciudades asturianas, congregando a más de 160 participantes vinculados a las celebraciones de Semana Santa.

Celebraciones de Santa Bárbara enLlaranes

Los vecinos de Llaranes celebran este fin de semana las fiestas de Santa Bárbara. A las 17.00 horas tendrá lugar el homenaje al güelo y güela deel año, dentro de la programación de las celebraciones.

Aniversario de Alcohólicos Anónimos en Avilés

A las 18.30 horas, en el edificio de servicios múltiples (C/ Sabino Álvarez Gendín, 26), se celebra el XLVIII aniversario del Grupo Tercer Legado de Alcohólicos Anónimos de Avilés. Además de los testimonios de la comunidad de AA y de Al-Anon se contará con la intervención de un profesional de la medicina.

Certamen coral de Avilés

A las 19.00 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura, organizado por la Asociación Coral Avilesina, se celebra un nuevo encuentro coral, que se consolida como una de las citas más destacadas del panorama musical de la ciudad, reuniendo a formaciones de distintas procedencias y estilos que harán de la Avilés un punto de encuentro para los amantes de la música. Hoy competirán cinco formaciones de primer nivel llegadas desde distintos puntos de la geografía española: Náyade Abesbatza de País Vasco, el Coro Nubah de Andalucía, el Coro de Cámara Ainur de Canarias, el Coro Joven Lithos de Asturias y el Coro Gaos de Galicia.

Actividades de «Hoy se sale»

De 17.00 a 21.00 horas, en el Local Social Abierto tendrá lugar una gymkana deportiva junto a las chicas del Curso de Tiempo Libre para probar los diferentes juegos.

Aprende a patinar en Avilés

El patio del Colegio Versalles (calle Reconquista) acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica en San Juan

Durante toda la jornada, el Espacio Portus (Carretera al Faro, San Juan de Nieva) abre sus puertas para visitar la muestra «Templo y dársena. Anatomía de un proceso», con entrada libre. Horarios: 10.00 a 13.00 horas y 16.00 a 19.00 horas.

Mariscal dialoga con Miranda

En la Casa de Cultura hasta el 30 de noviembre, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal entre los días 3 y 5 del pasado mes de septiembre, en la Factoría Cultural. Este trabajo consistió en una intervención contemporánea sobre las formas tradicionales de la alfarería local, más concretamente sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada, profesores de la Escuela Municipal de Cerámica. Abre, de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00horas y de 16.00 a 21.00 horas, y, domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de María Brenn

De 17.00 a 20.00 horas, en La Ventana de la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), puede visitarse la muestra «La ilustración y sus procesos», con obras de la artista gallega María Brenn. Entrada libre y gratuita.

Las Cuencas

El Entrego sirve les cebolles rellenes

Los restaurantes de El Entrego sirven este fin de semana su menú de las jornadas de les cebolles rellenes (32 euros). El programa incluye además, desde las 12.00, un festival de canción asturiana, en el parque de La Laguna. De 16.00 a 17.00 se recogerán los platos para el concurso gastronómico, cuyos ganadores se desvelarán alas 19.30 horas. En la foto, foto de archivo de la preparación del menú.

Canción asturiana en Sama

El cine Felgueroso de Sama acoge hoy la primera de las dos finales del X Concurso de Toná Ciudá de Llangréu, una sesión en la que participarán trece intérpretes. Comienza a las 19.00 horas.

Jornadas gastronómicas del pote en el valle de Turón

Nueve establecimientos participan hasta el próximo 8 de diciembre en las jornadas gastronómicas del pote del valle de Turón. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Feria de la Asociación Ye Mieres

La Asociación comercial Ye Mieres impulsa su primera feria navideña, a lo largo del fin de semana. De 13.15 a 15.00 habrá sesión vermú con la música de «Claxon boys». A las 17.00 se venderán «caudalinos», y desde las 18.00, actividades infantiles. También a esa hora empezará el desfile de moda..

Actos del 25N en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge esta tarde una serie de actos del 25N en el concejo, desde las 18.00 horas. Se podrá ver el cortometraje «Custodia compartida», de Marino Franco, y el videoclip «Dueño del miedo» de «Kordinaos». A continuación, habrá un debate sobre violencia de género con personal sanitario y de asociaciones.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal «Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu» hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18,30 horas.

Oriente

Maestros asturianos de la pintura en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe obras de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que, como explica la convocatoria, haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX ser algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias de dicho período.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados «Puntadas y pinceladas», de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Ribadesella da voz al movimiento feminista

La exposición «Feminismu organizáu nun mundu patriarcal violentu» es una muestra artística que repasa las campañas del 25N del Movimiento Asturies Feminista.Organizada por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente se podrá ver hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Arte Rupestre

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas.

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario del museo es de martes a domingo, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones «Luis Fega», acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición «El Legado Español en los Estados Unidos de América». La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación «The Legacy». El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica «Soldados», de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Luarca

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura y Biblioteca Joaquín Rodríguez acoge hasta el 5 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LV Certamen de Arte de Luarca 2024. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de diciembre la exposición «Arte por Palestina», organizada por la asociación La Casa Azul, en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.