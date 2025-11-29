Alta participación, pocos nervios y muchas ganas de quitarlo de delante: así se enfrentan en Oviedo miles de médicos al examen para lograr plaza fija en Asturias

«Si sale mal, pues habrá que intentarlo de nuevo. No pasa nada. Esperemos que haya otra convocatoria», coinciden en decir Javier Valdés y Ruth Álvarez, dos médicos asturianos que este fin de semana se enfrentan a la oposición para lograr plaza en el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Dos jornadas intensas de exámenes que son «muy especiales» para la red sanitaria pública asturiana, en palabras de la consejera de Salud, Concepción Álvarez Saavedra, al ser claves para el futuro y la organización del servicio.

Las cifras prevista marean: un total de 3.094 médicos y titulados sanitarios superiores que se disputan 717 plazas –la mayor parte, 459, son médicos de familia que aspiran a una de las 182 plazas en atención primaria–, y de los que un 40% procedente de fuera de Asturias. Son 33 las especialidades a cubrir , cuyos exámenes comenzaron este sábado a primera hora en las aulas de la Facultad de Medicina de Oviedo y se prolongarán hasta mañana por la tarde,

Supervisión

Concepción Saavedra acudió a supervisar el inicio en compañía del gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y se felicitó por los altos índices de participación, que se mueven entre un 71,2% en Microbiología, la más baja, a un 93% en Farmacia. «Esto quiere decir que la media ronda el 80%, una buena cifra, algo que nos alegra, como también que el proceso haya arrancado sin ningún tipo de incidencia», añadió, no sin olvidar dar las gracias a todos los que han participado en la logística (vigilantes, policía, guardia civil), incluidos 30 voluntarios encargados de supervisar el desarrollo de los exámenes. «A partir de hoy tenemos mucho trabajo para poder llegar a la corrección total de las pruebas y sacar las plazas de una manera rápida».

Aquilino Alonso y Concepción Saavedra, en una de las aulas de la Facultad de Medicina, en Oviedo, al inicio del examen. / Irma Collín

Los primeros médicos en llenar las aula se mostraron en líneas generales tranquilos. Muchos llevan años ejerciendo una labor que ahora de alguna forma tienen que «oficializar» a través de la oposición. «Ya toca después de tantos años de contratos en precario», resalta Javier Valdés, psiquiatra en el área gijonesa de Cabueñes. «Sumo unos cuantos años ya de ejercicio y espero que salga bien, estoy tranquilo. Es responder a lo que sabemos, quizás la parte legal se resiste más. Ya veremos. Y si no sale bien, pues habrá que intentarlo otra vez», añadió.

Ganas por examinarse

En su caso, son 72 médicos los que se disputan 30 plazas de psiquiatría. En el caso de la especialidad de Ruth Álvarez, cardiología, son 95 aspirantes a 17 plazas. «Tengo ya ganas de hacerlo y confío en que salga bien. Deseo suerte a todos mis compañeros», expresó la cardióloga, que suma cuatro años de ejercicio en el Hospital Universitario de Asturias (HUCA), en Oviedo.

Estudiantes, al inicio del examen, en la facultad de Medicina. / Irma Collín

A lo largo de 2026 es plazo que maneja la Consejería de Salud para cubrir esas más de 700 plazas de la red pública. Según Saavedra, las especialidades con menos se completarán antes por motivos evidentes, al poder resolver antes el proceso. «Las grandes, que son enfermería, celadores, administrativos, incluso alguna de medicina amplia, seguramente puedan retrasarse hasta finales de 2026 o principios de 2027», concretó. «Nos ha llamado la atención que hay muchísima gente joven, la edad media a simple vista es más baja que en el anterior proceso de estabilización, pues damos opción a gente a presentarse antes de terminar la formación. Por tanto entiendo que la resolución va a ser más fácil al poder hacer la valoración de méritos más rápido».

Se felicita la Consejera de Salud por la alta concurrencia a esta macroposición, que constituye la concentración más importante de procedimientos selectivos de médicos en Asturias en muchos años. Algo que atribuye a la rapidez del Principado en hacer la convocatoria de plazas tras concluir el proceso de estabilización a finales del año pasado, «bastante ajustado en el tiempo como el resto de comunidades». También ve otro motivo: «Asturias es atractiva para los profesionales. Nosotros queremos fidelizar lo que tenemos y también ser un polo de atracción para personal de fuera».