Barbón podrá sacar adelante los presupuestos: Tomé apoyará las cuentas del Gobierno

Adrián Barbón, presidente del Principado, podrá sacar adelante unos nuevos presupuestos. Lo hará con el apoyo de Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, ex de Podemos, ahora en las filas de Somos Asturies, que ha dado el sí al Gobierno de coalición del PSOE e IU.

La diputada presentó en las últimas horas nuevas demandas orientadas a exigir la implantación de una tasa turística autonómica que entre en servicio el próximo verano. El Gobierno ya contemplaba regular una tasa turística de aplicación volutaria en los municipios, aunque Tomé quiere que su regulación quede establecida en el proyecto presupuestario y "que se cobre en los concejos con Parques y Reservas Naturales".

Para la diputada, "con esa tasa por estancia se ha de financiar la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la conservación de nuestro territorio, para que Asturias siga siendo un paraíso natural". Tomé recalcó que esa tasa permitirá que "no sea necesario subir tasas ni impuestos para mantener servicios públicos, ni financiar los costes adicionales que genera el turismo".

Otra de las reclamaciones está en la mejora de la atención en salud bucodental. La diputada reclama una partida de dos millones de euros para garantizar la cobertura de todos los tratamientos a las personas mayores de 70 años que no puedan pagarla. Tomé explicará esta mañana el acuerdo, al que se llegó este viernes, en una rueda de prensa.

El Gobierno regional dará a conocer el lunes el proyecto de ley, que entonces iniciará su tramitación parlamentaria, ya con los apoyos necesarios para que tenga la luz verde de la Cámara.