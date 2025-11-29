De "corral de gochos y erial" a un éxito en movilidad: así describe Barbón la evolución del aeropuerto de Asturias

Adrián Barbón, presidente del Principado, participó esta mañana en el acto “Asturias gana en movilidad”, organizado por la Federación Socialista Asturiana (FSA) en su sede de Oviedo y en el que también intervinieron Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, y Alba Rodríguez, secretaria general de Juventudes Socialistas de Avilés.

Barbón reivindicó la mejora de las conexiones coincidiendo con el segundo aniversario de la apertura de la Variante de Pajares. “Ya la han utilizado más de dos millones de viajeros”, aseguró. También defendió la evolución del aeropuerto de Asturias. Desde que llegó a la Presidencia, dijo, el Principado ha impulsado la promoción de rutas, lo que ha multiplicado los destinos y los pasajeros. “Cuando llegué, el aeropuerto era un erial, hay que decirlo claro”, incidió el presidente, que cargó contra sus adversarios políticos por no reconocer los avances en movilidad. “¿Les escucháis alguna vez reconocer lo que ha supuesto la Variante? Antes no callaban la boca con el aeropuerto. Poco más y decían que era un ‘corral de gochos’, como decía mi güela. Solo hablaron cuando Ryanair anunció que iba a quitar líneas y tuvieron que callar, porque salimos pronto anunciando la llegada de nuevas compañías”, afirmó.

Barbón también destacó las ventajas de contar con AVE. “Euskadi, por ejemplo, no tiene AVE. Nosotros sí, y la línea y los tiempos van a seguir mejorando”, señaló. En cuanto a la movilidad interna, especialmente en relación con la tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes de Asturias, celebró que el sistema roza ya las 397.000 personas, cerca del 40% de la población, y se acerca a los 60 millones de viajeros.

Por su parte, Alejandro Calvo subrayó los principales retos de la movilidad en Asturias y recordó que continúa pendiente la integración de Conecta con las cercanías ferroviarias. “El reto es tener una malla única de transporte público el año que viene, y necesitamos ese avance. El núcleo de cercanías tiene que ser integral y estar complementado”, apuntó el consejero, insistiendo en la necesidad de completar el plan estatal de cercanías. A partir de ahí, añadió, “al margen de que tengamos más gobernanza, tenemos que hacerlo todavía más asturiano”.

Calvo también presumió de que Asturias “está en la primera división de las infraestructuras” y aseguró que en el transporte público de la región hay ya el triple de viajeros que antes de la pandemia.