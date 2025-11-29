Que no te den "jarabe" por miel: alerta en España de los apicultores, que se reunieron en Asturias
Pedro Loscertales, responsable sectorial en COAG, alerta del "fraude" en el etiquetado y pide a los consumidores que compren directamente al apicultor
«Hay que combatir el fraude en el etiquetado de la miel y reclamar que se haga correctamente». Es la llamada de atención de Pedro Loscertales, responsable de sector apícola de COAG en España. El dirigente sindical se encargó de clausurar las jornadas estatales que convocó en Oviedo la organización agraria sobre el sector apícola en España y, en concreto, centrada en los problemas que atraviesa el producto en el mercado.
«Han sido dos días de intenso trabajo y debate en los que hemos marcado nuestra hoja de ruta», explicó el también alcalde de Castelflorite (Huesca). «Estamos centrados en los problemas de mercado, debido a los jarabes que sustituyen a nuestra miel sin que podamos hacer nada». Loscertales reclama que tales «jarabes» se etiqueten como tal y no se hagan pasar por miel: «Esto supone un fraude en el etiquetado, contra lo que tenemos que seguir luchando para promocionar y defender la miel de nuestros apicultores».
COAG tiene desde hace tiempo en marcha una campaña de sensibilización para fomentar la compra directa de miel a los apicultores españoles ante el «fraude masivo» detectado por las autoridades europeas en las importaciones de miel.
Jornadas en Oviedo
En Oviedo se han reunido desde el pasado miércoles 130 profesionales de toda España además de otros países de Europa (Portugal, Italia, Francia) para marca la «hoja de ruta» del sector y poner en común problemas y restos. Fueron dos jornadas intensas en un hotel con charlas, exposiciones, debates y coloquios sobre diversos aspectos de la miel, cuyo sector en Asturias está formado por unos 1.500 profesionales que se ocupan de unos 30.000 colmenares.
Un sector que no pasa por buenos momentos, tal y como han denunciado recientemente las asociaciones. Promiel, la Federación Asturiana de Apicultores y de la IGP Miel de Asturias han advertido de que «están al límite» tras un año nefasto para la producción apícola en la región y quedar sin ningún tipo de ayudas.
Críticas a la Consejería de Medio Rural
En Oviedo los profesionales asturianos y del resto de España han podido compartir sus problemas y tratar de buscar soluciones conjuntas. Con todo, no han estado exentas de polémica las jornadas porque no hubo ningún representante del Gobierno regional en las mismas. El malestar fue expresado por el secretario general de COAG-Asturias, David Pérez Naya, que considera que la ausencia evidencia el «total desprecio» del Principado hacia los apicultores. «Sentí vergüenza porque hubo representantes de alto nivel y por parte de la Consejería de Medio Rural no vino nadie. Solo estuvo un concejal del Ayuntamiento de Oviedo al que se lo agradecemos», añadió Pérez Naya.
