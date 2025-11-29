Esta es la energía renovable que podría crear más de 500 empleos en Asturias, según la patronal del gas
"Poner en marcha una planta lleva al menos cinco años y eso desanima a los promotores", advierte Nortegas, operador de la red gasista
Las plantas de generación de biometano tienen el potencial para crear 554 puestos de trabajo en Asturias durante los próximos años, según un estudio de la patronal española del gas, Sedigas, que ayer destacó su director de regulación, Pedro Palencia, durante una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Oviedo.
En concreto, el estudio de Sedigas, que analiza el potencial impacto de la producción de biometano en España, indica que Asturias tiene la capacidad de albergar 27 plantas, las cuales sumarían una generación anual de energía de 1,3 teravatios por hora al año (TWh/año), lo que podría abastecer hasta 200.000 hogares.
Según las estimaciones de Sedigas, el desarrollo de esas 27 intalaciones y sus redes asociadas movilizaría una inversión de unos 390 millones de euros y para su construcción serían necesarios hasta 5.800 trabajadores directos e indirectos. Una vez implantadas, la operación y el mantenimiento de las plantas asturianas generaría 554 puestos de trabajo: 330 directos y 224 indirectos.
De momento, esas cifras son una proyección, ya que Asturias solo cuenta con una fábrica de biometano, la de Biogastur en Navia, con una quincena de empleados. Esta filial de Central Lechera Asturiana, que valoriza purines de las ganaderías y residuos de la industria agroalimentaria, comenzó el pasado abril a inyectar biometano en la red gasista asturiana.
El director de la planta, Daniel Iglesias, que también participó ayer en la sesión de la Cámara de Oviedo, lamentó que "todos los trámites administrativos en España son tediosos y retrasan los proyectos", por lo que instó a las Administraciones a "aunar todos los procedimientos". Asimismo, admitió la existencia de "un gran rechazo social" a las instalaciones, pero criticó que "la mayor parte de las veces se debe a la desinformación e, incluso, la manipulación". "No puede ser que haya un rechazo sistemático. Puede entender las reticencias en la población general, pero no en las organizaciones que se dicen ecologistas, porque precisamente estos proyectos de biogas ayudan a preservar el medio ambiente", argumentó.
Otro actor importante en este panorama es Nortegas, gestor de la red de distribución gasista de Asturias, y que también está haciendo una notable apuesta por el biometano con 30 plantas en toda España, aunque ninguna en Asturias. Con todo, el director de biometano de la compañía, Juan Ignacio Rey, afirmó que "en Asturias el potencial es real" y que "la región pinta mucho a nivel nacional en el sector". Eso sí, también cargó contra la lentitud administrativa: "Poner en marcha una planta dura no menos de cinco años, y eso desincentiva a la mayoría de promotores y de fondos de inversión que respaldan los proyectos".
Uno de esos proyectos en marcha en la región es el de Edison Next, filial del gigante estatal francés EDF, en el polígono de La Curiscada (Tineo). "El plan ya está listo para presentarlo a la Administración", anunció José Luis Lastra, asesor principal de Edison Next en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda