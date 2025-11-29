El éxito de la sidra asturiana en el "mundial" del sector: cinco oros y cinco platas que suma El Gaitero

La buena mano del enólogo Tano Collada (Villaviciosa, 1988) es de sobra conocida en el sector sidrero por los muchos premios que atesora con sus elaboraciones con el Grupo El Gaitero, de Villaviciosa. Y ambos lo han vuelto hacer, al regresar del conocido Sagardo Forum, el reputado encuentro internacional dedicado a la manzana, la sidra y la cultura que las rodea, con una decena de medallas, la mitad, de oro. Todo ello decidido por un exigente jurado de expertos, enólogos, sumilleres y profesionales, y en el que El Gaitero se ha medido con algunas de las mejores bodegas del mundo.

En esta edición, el jurado del Concurso Internacional de Sidra distinguió con medallas de oro a Valle, Ballina y Fernández Brut Nature y Pomarina Brut (ambas DOP Sidra de Asturias), así como la sidra de hielo 1898, el tercio El Gaitero y El Gaitero Rosé. Ésta última, además, fue reconocida como Mejor Sidra en su categoría: "Sidra Moderna".

Por su parte, las medallas de plata fueron para El Gaitero Etiqueta Negra, El Gaitero Natural Tradicional, El Gaitero Natural Filtrada (las tres acogidas a la DOP Sidra de Asturias), y también en El Gaitero Extra y Gaitero Spanish Cider Red Grape.

Espumosa

En El Gaitero destacan las particularidades de la espumosa Rosé, "una sidra semidulce con un delicado tono rosado y chispeante burbuja muy fácil de beber, que ha conquistado al jurado situándose como Mejor Sidra Moderna".

En el palmarés se ha colado que en el grupo creen que representa "el lado más sofisticado de la firma", Valle, Ballina y Fernández Brut Nature y Pomarina Brut, ambas con medalla de oro.

Especial interés puso Tano Collada en elaborar la de hielo de la casa, 1898 (año en el que terminó de construirse la bodega), un producto singular y único. Y es que ésta es, como explican, una de las pocas del mundo, y la única en Europa, que se elabora congelando la manzana antes del mallado. La práctica mayoritaria es congelar el mosto resultante.

Collada lleva ya once años al frente del laboratorio de El Gaitero, donde recaló tras formarse en Zamora y Alicante.