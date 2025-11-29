FADE abre un nuevo frente judicial para buscar la nulidad del peaje del Huerna

La patronal asturiana FADE se suma a la batalla legal para anular el peaje del Huerna, junto a las cinco asociaciones del sector del transporte integradas en la Federación Asturiana de Empresarios: Asetra, Cesintra, Car, Astra y Asvipymet. Desde FADE se apunta que dan este paso para defender a empresas y profesionales ya que "la existencia de un peaje en la principal vía de conexión con la Meseta ha lastrado la competitividad de la economía asturiana, especialmente en el sector transporte y el conjunto de actividades más dependientes del mismo, y ha supuesto un sobrecoste para miles de transportistas, autónomos y compañías que trabajan desde y hacia nuestra comunidad".

El asunto comenzará con un recurso contencioso-administrativo, pero previsiblemente acabará en los tribunales, primero en los españoles y luego en los de la UE. Al menos esa es la previsión que tiene sus asesores legales (han contratado al bufete ovetense Ontier) para solicitar la nulidad de la prórroga del peaje del Huerna y reclamaciones patrimoniales. "Las informaciones que nos dan los juristas es que la posibilidad de anulación es de más del 90%. Otra cosa sería el tema patrimonial, pero que también se puede conseguir", señaló el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, durante el IX Foro de Transporte Intermodal, que ayer organizó en Gijón.

Desde FADE se incide en que el sobrecoste que en primera instancia sufren los transportistas por el peaje, afecta a la actividad productiva y dificulta la captación de inversiones en Asturias, al encarecer los costes logísticos.

La nulidad de la prórroga del peaje del Huerna se solicitará al amparo del dictamen de la Comisión Europea que en julio cuestionó que España hubiera prorrogado los peajes de las autopistas del Huerna y la AP-9 (en Galicia).

En el caso de que la administración central rechace declarar la nulidad de la prórroga del peaje, la patronal interpondrá un recurso de revisión en los tribunales. Previsiblemente el asunto acabará recurriéndose ante el Tribunal Supremo y acabará llegando después a los tribunales comunitarios.

De la Roza indicó que este paso se da porque "entendemos que políticamente no vamos a conseguir nada. Yo creo que la posición del Gobierno central es absolutamente cerrada y por lo tanto esto va a tener que dilucidarse a través de la demanda jurídica tanto de nulidad como patrimonial".

En la reclamación de la supresión del peaje del Huerna es algo en lo que están alineados la patronal y el gobierno autonómico. El consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo, apuntó en el mismo foro que también están dispuestos a llegar a la vía judicial si es preciso, si bien también están dando pasos por la vía administrativa con el mismo fin.

El Consejero también indicó que habrá coordinación tanto con la patronal como con los gobiernos de Galicia y Castilla y León para plantear las cuestiones en el ámbito jurídico ya que "que mantengamos esa unidad y que sigamos coordinados nos va a dar más fuerza no sólo política sino también jurídica".