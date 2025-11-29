Los farmacéuticos asturianos sacan pecho en la fiesta de su patrona: "Aportamos valor allá donde ejercemos"

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias celebró este 29 de noviembre, en su sede de Oviedo, la festividad de la Patrona, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. El acto contó con Alfredo Menéndez Antolín, presidente del Colegio de Farmacéuticos; Pablo García, viceconsejero de Política Sanitaria del Principado de Asturias; Lourdes García, concejala delegada de Educación, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo y el vicesecretario del Colegio de Farmacéuticos, Jaime Ortega.

En el transcurso de la celebración se hizo entrega de las insignias de bronce a los nuevos colegiados; de la insignia de Plata a los colegiados que cumplen 25 años de colegiación y de insignias colegiales de Oro a los que cumplen 50 años de colegiación. Asimismo, se otorgaron las placas a los colegiados jubilados.

Por otra parte, la colegiadas Mª Luisa García Fernández recibió el título de Colegiada de Honor. Este título se confiere a las personas españolas o extranjeras a las que, siendo o no colegiados, el colegio quiera reconocer sus méritos más relevantes a favor de la profesión farmacéutica en general o del colegio en particular.

Ignacio Migoya, Lourdes García, Alfredo Menéndez Antolín, Pablo García y Jaime D. Ortega. / Cedida

Reyes Comas Vega recibió el título de Colegiada Distinguida que se concede a aquel colegiado que llevando un mínimo de veinticinco años de alta en el colegio se haya distinguido de un modo especial en el cumplimiento de sus deberes profesionales o en realización de trabajos a favor del colegio.

Formuladores

También se concedió el Premio Anual del colegio a los farmacéuticos formuladores que desarrollan su labor tanto en oficinas de farmacia como en los servicios de farmacia hospitalaria. Este premio se otorga en reconocimiento a la labor esencial que desempeñan en la formulación magistral, elaborando medicamentos individualizados que garanticen la calidad, seguridad y eficacia de los tratamientos, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de cada paciente. En representación de todos ellos, el Colegio procedió a la entrega de un diploma acreditativo al titular de cada oficina de farmacia que realiza formulación magistral, así como a cada servicio de farmacia hospitalaria que desarrolla esta actividad, como muestra de reconocimiento colectivo a su compromiso con la profesión y con la salud de la población asturiana.

Durante su intervención, el presidente del Colegio de Farmacéuticos recordó que la labor del farmacéutico “va más allá de la dispensación de medicamentos desde las farmacias. En los distintos ámbitos de ejercicio profesional somos agentes de salud, educadores y, en muchas ocasiones, el primer punto de contacto del paciente con el sistema sanitario. Este compromiso implica adaptarse a los retos actuales: digitalización, atención domiciliaria, prevención y promoción de la salud, siempre desde la actualización y evolución constante a través de la formación, que es uno de los principales cometidos del Colegio. Sabemos que cada acción que realizamos contribuye a la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario.

Papel social

También resaltó el papel social de la farmacia asturiana: “Los farmacéuticos aportamos valor allí donde ejercemos. Además de nuestra función sanitaria, desarrollamos una importante labor social. Participamos en campañas de educación sanitaria sobre salud mental mediante charlas y talleres dirigidos especialmente a las zonas rurales; colaboramos con los Ayuntamientos en la difusión, detección y comunicación de situaciones de soledad no deseada; somos puntos violeta frente a violencia de género y llevamos a cabo otras acciones de carácter sanitario con una fuerte influencia de los determinantes sociales”.