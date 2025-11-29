El gasto sanitario de Asturias superará los 2.500 millones el próximo año: ¿cuáles son las claves de ese incremento?

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) contará el próximo año, 2026, con el mayor presupuesto de su historia reciente: 2.501,5 millones de euros, frente a los 2.366,3 millones de este año, lo que supone un aumento de unos 135,2 millones y un crecimiento cercano al 5,7%, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA.

El gasto sanitario siempre es uno de los pilares de las cuentas autonómicas. Y la tradición se mantendrá en los presupuestos que el Ejecutivo regional aprobará como anteproyecto este lunes, con un incremento del gasto sanitario que en 2019 ascendía a 1.717,2 millones. En siete años, el sistema sanitario público asturiano habrá incrementado su financiación en más de 784 millones de euros, en torno a un 46% de crecimiento acumulado.

El reparto del gasto para 2026 mantiene el peso de los capítulos corrientes, que representan el 98,2% del total. El grueso del presupuesto se concentra en el Capítulo 1, de personal, con 1.200,7 millones de euros, casi la mitad del gasto total. Se trata de unos 45 millones más que en 2025, un incremento del 3,9%, que el Sespa vincula a la creación de nuevas plazas, los procesos de estabilización, la extensión de la carrera y el desarrollo profesional y la mejora de las condiciones laborales y retributivas, especialmente en zonas de difícil cobertura.

El documento de trabajo interno relativo al Sespa, al que ha tenido acceso este periódico, detalla la creación de 151 nuevas plazas: 21 ligadas al Plan de Salud Mental (psiquiatría, psicología clínica, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y administración), 120 para reforzar la Atención Primaria (medicina de familia, enfermería comunitaria, trabajo social, psicología clínica y gestión administrativa) y 10 para sistemas de información. A ellas se suman nuevas categorías profesionales como técnicos de farmacia, documentación o informática, optometristas y dietistas-nutricionistas.

El Capítulo 2, de bienes corrientes y servicios, asciende a 809,5 millones, el 32,4% del presupuesto, con un aumento de unos 59 millones respecto a este año, lo que supone un 7,9% más. En esta partida se concentran los principales contratos de suministros y servicios asistenciales: farmacia hospitalaria, hemoderivados y vacunas (265,9 millones), material de laboratorio (56,7 millones), implantes y prótesis (70,4 millones), material sanitario (63,8 millones) o catéteres, sondas y drenajes (39,4 millones), además del gasto en energía y agua (13 millones) y limpieza (27,2 millones).

El Capítulo 4, de transferencias corrientes, se sitúa en 445,4 millones, unos 17,9 millones más que en 2025. De ellos, 371,5 millones se destinan a farmacia de receta, que concentra más del 83% de esta partida, y 66 millones al contrato-programa con Gispasa. El resto se reparte entre subvenciones y otras transferencias, como ayudas por desplazamientos, órtesis y sillas de ruedas, zonas de especial singularidad (ZES) o convenios con otros servicios de salud.

El salto más intenso en términos relativos se produce en el Capítulo 6, de inversiones reales, que pasa de 28,3 a 40,7 millones, un aumento de 12,4 millones y cerca de un 44% más. Este bloque incluye proyectos financiados con fondos europeos MRR y FEDER, la adquisición de alta tecnología sanitaria (PET-TC en Cabueñes, renovación de quirófanos en el HUCA, Cabueñes y el Hospital Monte Naranco, salas blancas, unidad de ictus, nuevos TAC), la renovación de equipamientos en Atención Primaria y Salud Mental, la modernización del parque informático del Sespa y el desarrollo del espacio de datos de salud y licencias de software.

En conjunto, el anteproyecto dibuja un escenario de más gasto que nunca en sanidad, con el foco del incremento puesto en personal, actividad asistencial corriente e inversión tecnológica, sobre la base de una senda expansiva sostenida desde 2019.