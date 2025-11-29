El Gobierno de Francia rechaza la nacionalización de ArcelorMittal aprobada por la Asamblea Nacional

El Gobierno de Francia rechaza la nacionalización de las plantas de ArcelorMittal y la proposición de ley aprobada en el parlamento tiene pocas posibilidades de contar con la ratificación del senado.

La Asamblea Nacional francesa aprobó en la noche del jueves al viernes una proposición de ley para nacionalizar las acerías de ArcelorMittal ante los recortes de personal y la falta de inversión, una postura que en Asturias han defendido fuerzas de la izquierda en el caso de que la compañía no apueste por el mantenimiento de la siderurgia integral.

El texto propuesto por La Francia Insumisa (LFI) del líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon fue aprobado con 127 votos a favor y gracias también a la abstención de la Agrupación Nacional (RN) de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.

El bloque que sustenta el Gobierno reunió únicamente 41 votos en contra. El ministro de Economía, Roland Lescure, señaló tras ese revés legislativo que "la nacionalización es una respuesta populista a un problema estructural" y avisó de que "seguiremos oponiéndonos a la nacionalización de ArcelorMittal en lo que queda del proceso legislativo al tiempo que aportaremos respuestas estructurales a esta empresa y a sus empleados".

La ponente de la proposición de ley, la diputada de LFI Aurélie Trouvé, señaló que se trataba de "elegir entre la familia Mittal y el acero francés" y antes de que empezara el debate unos 300 trabajadores del grupo se manifestaron en el exterior de la Asamblea para apoyar la nacionalización.

El texto, que prevé un mecanismo para determinar el precio para la eventual compra de los activos (se baraja la cifra de 3.000 millones) tiene pocas posibilidades de llegar a término, ya que ha de continuar el procedimiento legislativo en el Senado, donde la derecha, opuesta a la nacionalización, es mayoritaria.

El presidente de ArcelorMittal en Francia, Alain Le Grix de la Salle, señaló que una nacionalización no arreglaría "para nada" las dificultades por las que atraviesan las acerías francesas, que según sus explicaciones vienen del exceso de capacidades mundiales y de las "importaciones destructoras".