El Gobierno de Francia rechaza la nacionalización de ArcelorMittal aprobada por la Asamblea Nacional
La proposición de ley aprobada para asumir las fábricas será bloqueada, salvo sorpresas, en el senado
El Gobierno de Francia rechaza la nacionalización de las plantas de ArcelorMittal y la proposición de ley aprobada en el parlamento tiene pocas posibilidades de contar con la ratificación del senado.
La Asamblea Nacional francesa aprobó en la noche del jueves al viernes una proposición de ley para nacionalizar las acerías de ArcelorMittal ante los recortes de personal y la falta de inversión, una postura que en Asturias han defendido fuerzas de la izquierda en el caso de que la compañía no apueste por el mantenimiento de la siderurgia integral.
El texto propuesto por La Francia Insumisa (LFI) del líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon fue aprobado con 127 votos a favor y gracias también a la abstención de la Agrupación Nacional (RN) de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.
El bloque que sustenta el Gobierno reunió únicamente 41 votos en contra. El ministro de Economía, Roland Lescure, señaló tras ese revés legislativo que "la nacionalización es una respuesta populista a un problema estructural" y avisó de que "seguiremos oponiéndonos a la nacionalización de ArcelorMittal en lo que queda del proceso legislativo al tiempo que aportaremos respuestas estructurales a esta empresa y a sus empleados".
La ponente de la proposición de ley, la diputada de LFI Aurélie Trouvé, señaló que se trataba de "elegir entre la familia Mittal y el acero francés" y antes de que empezara el debate unos 300 trabajadores del grupo se manifestaron en el exterior de la Asamblea para apoyar la nacionalización.
El texto, que prevé un mecanismo para determinar el precio para la eventual compra de los activos (se baraja la cifra de 3.000 millones) tiene pocas posibilidades de llegar a término, ya que ha de continuar el procedimiento legislativo en el Senado, donde la derecha, opuesta a la nacionalización, es mayoritaria.
El presidente de ArcelorMittal en Francia, Alain Le Grix de la Salle, señaló que una nacionalización no arreglaría "para nada" las dificultades por las que atraviesan las acerías francesas, que según sus explicaciones vienen del exceso de capacidades mundiales y de las "importaciones destructoras".
Suscríbete para seguir leyendo
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda