Histories que viaxen

Una de las grandes apuestas navideñas de Laviana es el ciclo de cine que recorrerá durante diciembre y enero numerosos pueblos del concejo con el objetivo de llevar el séptimo arte a cada rincón del municipio.

Se ofrecerán dos sesiones en cada localidad en horario de tarde, con películas diferentes para que los asistentes puedan disfrutar de una oferta variada. Todas las proyecciones se realizarán en una pantalla gigante equipada con proyector láser y sonido profesional de alta calidad, garantizando una experiencia cinematográfica inmersiva independientemente del espacio. Además, el ciclo contará con un atractivo añadido: palomitas gratis para todos los asistentes, una forma de reforzar el ambiente festivo y familiar de la actividad.

El calendario es el siguiente: día 19 de diciembre, en Villoria; día 20 en Tolivia, día 21, en Campumayau; día 22, en Bargana; día 23, en Boroñes; día 24, en Tiraña; día 25, en Canzana; día 26, en Soto Llorio; día 27, en Ribota; día 28, en Lorio; día 29, en Fechaladrona; y día 30, en Puente Arcu. En enero: día 2, en La Ferrera; día 3, en Barredos; día 4, en Entralgo y día 7, en El Condao.

Con esta programación, Laviana apuesta por descentralizar la oferta cultural y convertir el cine en un punto de encuentro para los pueblos del concejo, fomentando la convivencia, el ocio y la participación vecinal.