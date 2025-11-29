Histories que viaxen
Laviana llevará a distintos puntos del concejo diferentes películas a proyectar en diciembre y enero
A.A.
Viene de la página anterior
Una de las grandes apuestas navideñas de Laviana es el ciclo de cine que recorrerá durante diciembre y enero numerosos pueblos del concejo con el objetivo de llevar el séptimo arte a cada rincón del municipio.
Se ofrecerán dos sesiones en cada localidad en horario de tarde, con películas diferentes para que los asistentes puedan disfrutar de una oferta variada. Todas las proyecciones se realizarán en una pantalla gigante equipada con proyector láser y sonido profesional de alta calidad, garantizando una experiencia cinematográfica inmersiva independientemente del espacio. Además, el ciclo contará con un atractivo añadido: palomitas gratis para todos los asistentes, una forma de reforzar el ambiente festivo y familiar de la actividad.
El calendario es el siguiente: día 19 de diciembre, en Villoria; día 20 en Tolivia, día 21, en Campumayau; día 22, en Bargana; día 23, en Boroñes; día 24, en Tiraña; día 25, en Canzana; día 26, en Soto Llorio; día 27, en Ribota; día 28, en Lorio; día 29, en Fechaladrona; y día 30, en Puente Arcu. En enero: día 2, en La Ferrera; día 3, en Barredos; día 4, en Entralgo y día 7, en El Condao.
Con esta programación, Laviana apuesta por descentralizar la oferta cultural y convertir el cine en un punto de encuentro para los pueblos del concejo, fomentando la convivencia, el ocio y la participación vecinal.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda