El intenso trabajo de los bomberos de Asturias en octubre para luchar contra los incendios: una media de salidas al día de 4,7

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 56.776 llamadas en octubre. La media diaria de llamadas fue de 1.831. La mayor parte, en concreto 39.355, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 2.692 informativas y 1.876 de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura, en octubre, de 23.301 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 17.260 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 3.170 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 655 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 752 incidentes.

Bomberos

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, hay que señalar que, en octubre, realizaron un total de 677 salidas a distintas intervenciones, 246 para incendios, de las cuales 174 salidas fueron para incendios forestales y 72 para incendios urbanos. Además, se contabilizaron 188 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente retirada de himenópteros. Entre otras, también se realizaron 40 salidas para rescates y 35 para accidentes de tráfico.

Bomberos del SEPA cuenta con 19 parques de bomberos distribuidos por toda la región que trabajan en red bajo un criterio de funcionalidad, es decir, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier punto de Asturias. El organismo autónomo también dispone de tres helicópteros, uno de ellos medicalizado, para atender las emergencias que puedan surgir en todo el territorio y, otros dos multifunción, destinados, fundamentalmente, para extinción de incendios forestales.