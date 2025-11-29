Un manchego gana el concurso de quesos nacional de Masymas

Desde el año 2005, en Industrias Martal, (El Toboso, Toledo), elaboran el queso manchego Tobar del Oso. El producto de leche de oveja, procedente del pueblo de Dulcinea, se alzó ayer con el primer premio en el V Concurso nacional de quesos de supermercados Masymas, que vivió su emocionante final en una cata popular celebrada en el Club LA NUEVA ESPAÑA. "Nos llena de orgullo este premio que nos dan en una tierra quesera por excelencia", aseguró Roberto Plaza, director comercial de la pequeña quesería, de la que salen quesos manchegos de leche pasteurizada y de leche cruda, así como quesos puros de oveja con romero y con aceite.

"Nuestra esmerada producción mantiene una elaboración artesanal, rellenando los moldes a mano y empleando un paño , como se hacía antiguamente. La leche procede de ganaderías cercanas de ovejas manchegas, con los más altos estándares de calidad, lo que se refleja en nuestros productos y se ve avalado por los numerosos premios que hemos recibido", señaló Roberto Plaza, que recibió su premio de manos de Santiago Pulgar, director comercial de Masymas.

De San Simón (Lugo), a San Vicente de Toranzo (Cantabria)

El concurso, realizado con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, reunió a un total de cinco finalistas, entre los que se encontraban Mikael Fernández, de la quesería lucense Prestes, y Tomás Pérez, de Tres Valles Pasiegos, que recibieron sendos accésit. "La empresa familiar nació en San Simón (Vilalba, Lugo) en 1991 elaborando las primeras piezas de queso denominado San Simón da Costa", explicó Mikael Fernández , feliz también por el galardón a su queso azul mezcla Lara&Sara.

Mikael Fernández recibe su accésit de manos de Alain Cuesta, jefe de Charcuterías de Masymas. / lne

Tomás Pérez recibe su premio de manos de Margarita Fernández, de Masymas. / lne

Un queso que nació casi por casualidad

Tomás Pérez relató el nacimiento casi por causalidad del queso de cabra curado ahumado, premiado ayer, que comenzó a elaborarse en la quesería ubicada en San Vicente de Toranzo, cuando un ganadero llegó ofreciendo la leche de ovino que no era capaz de comercializar. El queso de las Tres Leches Azul, de Pría (quesería Inés Granda, en San Pedro de Pría, Llanes ) y el Rey Silo (Quesería rey Silo, Pravia), completaron la nómina de finalistas.

El compromiso de Masymas con los productores locales y con el medio rural

Amantes del queso, de distintas edades (incluso un niño y una niña), y distintas profesiones, se encargaron de elegir al mejor. El ganador se hizo con 2.000 euros, y la comercialización de su producto durante un mínimo de seis meses en Masymas. Los dos accésit recibieron 500 euros. Santiago Pulgar cerró el acto poniendo énfasis en el compromiso de Masymas con los productores locales y con el medio rural. Al final, Carmen Ordiz, conductora de la cata, despidió el acto convocando el VI certamen.