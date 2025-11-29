La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa

Ni el Grupo de Rescate del SEPA ni la Guardia Civil ha encontrado al perro que se precipitó con su dueña al vacío en la canal del Texu, en los Picos de Europa, a primera hora de la tarde de este viernes. Estaba previsto que se realizase la autopsia a la víctima, una malagueña de 44 años, en el Instituto de Medicina Legal de la corredoria a lo largo de la mañana de este sábado.

Han trascendido nuevos detalles del infausto accidente. Se produjo en una zona muy expuesta en la que cualquier tropezón pudo hacer que la víctima se precipitara al vacío, máxime cuando la fallecida estaba bajando de Bulnes a Poncebos con un brazo escayolado y con el perro atado con la correa.

Fue la propia pareja de la mujer quien llamó a los servicios de emergencia, a las 13.23 horas. En la llamada se indicaba que estaban a dos kilómetros de Bulnes, bajando a Poncebos, en la Canal del Texu, y su pareja se había caído al río con el perro. para su desesperación, ni la veía, ni la oía. Los servicios de rescate la encontrarían sumergida en el lecho del río Bulnes, con lesiones incompatibles con la vida.

La instrucción de las diligencias la está llevando a cabo el GREIM de la Guardia Civil de Cangas de Onís.

Es la segunda persona fallecida en la citada canal en poco más de un año. Hace poco más de un año, el 1 de septiembre de 2024, falleció otro montañero, alemán, alcanzado por un brutal desprendimiento, en el que también resultó herida la pareja del hombre.

El pasado septiembre resultó herido un montañero en la canal del Texu al ser alcanzado por unas rocas desprendidas.

Además, el 9 de septiembre, una joven alemana falleció al ser alcanzada por una roca en la cabeza cuando bajaba de Los Collados, en la rura del Cares, a poca distancia de la canal del Texu.