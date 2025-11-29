Otea respalda que el Principado refuerce el control sobre los pisos turísticos irregulares y lo vincula a la “calidad” y la convivencia

La organización Otea (Hostelería y Turismo en Asturias) ha respaldado el refuerzo de la vigilancia del Principado sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) irregulares y celebró la retirada de cerca de un centenar de anuncios en plataformas digitales. Su vicepresidente, Fernando Corral, subrayó que el incremento de las actuaciones inspectoras —de 248 a 2.622 en tres años— "demostró que el problema era real" y que la respuesta administrativa "era impostergable” para ordenar la oferta y “garantizar estándares mínimos de seguridad, calidad y legalidad”.

Corral ha defendido que los pisos turísticos no registrados “eluden obligaciones” que sí asume el alojamiento reglado —hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales—, lo que “devalúa la imagen del destino y engaña al consumidor”. A su juicio, la actuación del Gobierno autonómico, coordinada por la vicepresidenta Gimena Llamedo, “blinda la calidad” al exigir inscripción en el registro oficial y cumplimiento normativo, y “restablece la equidad en el mercado” al someter a todos los operadores a las mismas reglas.

Convivencia vecinal y acceso a la vivienda

El vicepresidente de Otea advirtió de los efectos de la oferta turística sin control en los edificios residenciales, como ruidos, uso intensivo de zonas comunes o sensación de inseguridad, así como del impacto en el alquiler tradicional, “especialmente para los jóvenes”, al retraer la oferta y tensionar los precios. “No es un ataque al turismo, es un acto de responsabilidad con el futuro del sector y con la vida en los concejos y los barrios”, afirmó, al tiempo que defendió el “cumplimiento normativo estricto” como única vía para compatibilizar crecimiento turístico y convivencia.

Corral insistió en que la línea de trabajo abierta por el Principado, con más inspección y retirada de anuncios irregulares, “es un paso necesario” que Otea apoya “firmemente”. “Solo con una oferta ordenada y de calidad, en la que todos compitamos en las mismas condiciones, Asturias podrá consolidarse como un destino excelente y sostenible”, concluyó.