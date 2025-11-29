Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otea respalda que el Principado refuerce el control sobre los pisos turísticos irregulares y lo vincula a la “calidad” y la convivencia

Fernando Corral, vicepresidente de la patronal hostelera, ve “positivo” que el Gobierno regional intensifique las inspecciones y retire cerca de un centenar de anuncios ilegales: “La fiscalización era impostergable y protege al consumidor y al sector reglado”

Pisos de alquiler turísticos

Pisos de alquiler turísticos

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La organización Otea (Hostelería y Turismo en Asturias) ha respaldado el refuerzo de la vigilancia del Principado sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) irregulares y celebró la retirada de cerca de un centenar de anuncios en plataformas digitales. Su vicepresidente, Fernando Corral, subrayó que el incremento de las actuaciones inspectoras —de 248 a 2.622 en tres años— "demostró que el problema era real" y que la respuesta administrativa "era impostergable” para ordenar la oferta y “garantizar estándares mínimos de seguridad, calidad y legalidad”.

Corral ha defendido que los pisos turísticos no registrados “eluden obligaciones” que sí asume el alojamiento reglado —hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales—, lo que “devalúa la imagen del destino y engaña al consumidor”. A su juicio, la actuación del Gobierno autonómico, coordinada por la vicepresidenta Gimena Llamedo, “blinda la calidad” al exigir inscripción en el registro oficial y cumplimiento normativo, y “restablece la equidad en el mercado” al someter a todos los operadores a las mismas reglas.

Convivencia vecinal y acceso a la vivienda

El vicepresidente de Otea advirtió de los efectos de la oferta turística sin control en los edificios residenciales, como ruidos, uso intensivo de zonas comunes o sensación de inseguridad, así como del impacto en el alquiler tradicional, “especialmente para los jóvenes”, al retraer la oferta y tensionar los precios. “No es un ataque al turismo, es un acto de responsabilidad con el futuro del sector y con la vida en los concejos y los barrios”, afirmó, al tiempo que defendió el “cumplimiento normativo estricto” como única vía para compatibilizar crecimiento turístico y convivencia.

Corral insistió en que la línea de trabajo abierta por el Principado, con más inspección y retirada de anuncios irregulares, “es un paso necesario” que Otea apoya “firmemente”. “Solo con una oferta ordenada y de calidad, en la que todos compitamos en las mismas condiciones, Asturias podrá consolidarse como un destino excelente y sostenible”, concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
  2. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
  3. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  4. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  5. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  6. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  7. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  8. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda

La oposición carga contra el pacto con Tomé y la patronal reclama rebaja fiscal e inversión

El intenso trabajo de los bomberos de Asturias en octubre para luchar contra los incendios: una media de salidas al día de 4,7

El intenso trabajo de los bomberos de Asturias en octubre para luchar contra los incendios: una media de salidas al día de 4,7

Otea respalda que el Principado refuerce el control sobre los pisos turísticos irregulares y lo vincula a la “calidad” y la convivencia

Otea respalda que el Principado refuerce el control sobre los pisos turísticos irregulares y lo vincula a la “calidad” y la convivencia

Los farmacéuticos asturianos sacan pecho en la fiesta de su patrona: "Aportamos valor allá donde ejercemos"

Los farmacéuticos asturianos sacan pecho en la fiesta de su patrona: "Aportamos valor allá donde ejercemos"

Asturias pone en marcha el registro de objetores a practicar abortos (pero el censo regulado no estará en el plazo que dio Pedro Sánchez)

Asturias pone en marcha el registro de objetores a practicar abortos (pero el censo regulado no estará en el plazo que dio Pedro Sánchez)

Asturias ya ha hecho los deberes: lo que piensa el Principado sobre el protocolo del Ministerio frente a la gripe

Asturias ya ha hecho los deberes: lo que piensa el Principado sobre el protocolo del Ministerio frente a la gripe

La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa

La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa

Andrea Fernández, nueva Delegada Sindical de SPJ-USO en Justicia: "La reforma de los tribunales de instancia es inviable sin más personal y más medios, y en Asturias no hemos ni empezado"

Andrea Fernández, nueva Delegada Sindical de SPJ-USO en Justicia: "La reforma de los tribunales de instancia es inviable sin más personal y más medios, y en Asturias no hemos ni empezado"
Tracking Pixel Contents