Asturias ya ha hecho los deberes: lo que piensa el Principado sobre el protocolo del Ministerio frente a la gripe

Asturias ya tiene hechos los deberes antes de que el Ministerio de Sanidad se los ponga. Es lo que viene a decir la consejera de Salud, Concepción Saavedra, respecto al protocolo de actuación común frente a los virus que la ministra Mónica García (Somos) quiere aprobar el próximo miércoles en la reunión de la Comisión de Salud Pública en Madrid, donde estás presentes todas las comunidades.

Saavedra considera que en el encuentro habrá ese consenso deseado por García más que nada porque las medidas que plantea "son las que estamos tomando en todas las comunidades". La Consejera asegura que Asturias ya está en marcha "haciendo que la gente se vacune, o sea, planteando horarios amplios de vacunación para facilitar la misma a los usuarios. Por otro lado, está el uso de mascarilla, que en nuestro caso ya la hemos recomendado en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, sobre todo, cuando tenemos síntomas respiratorios para evitar poder contagiar a personas vulnerables. Y lo último es tener medidas higiénico-dietéticas, que eso también, bueno, es algo que ya conoce todo el mundo, pero que volvemos a recomendar durante estas etapas".

Todo eso es el planteamiento del Ministerio, que recoge dividir en tres fases la escalada de los virus: si van a más, se refuerzan las medidas hasta llegar a la obligatoriedad de todo lo necesario. Mónica García insiste que es necesario que todas las comunidades den el visto bueno para evitar unos picos elevados, más en la situación actual de escalada, ya que España ya está en niveles epidémicos de gripe.

Lo que las comunidades le han pedido es "flexibilidad", recordó la dirigente sanitaria asturiana, para poder aplicar el protocolo en función de la situación propia. "Nosotros ya lo tenemos previsto. En Asturias hay un plan de contingencia como todos los años", añadió.