El PSOE propone un Oviedo conectado por itinerarios verdes

El PSOE de Oviedo/ Uviéu propone un modelo de ciudad que sitúe a las personas en el centro y que apueste de manera decidida por la movilidad sostenible, la salud urbana y la recuperación del espacio público. Dentro de esta visión, una de las iniciativas estratégicas que promueve el Grupo Municipal Socialista es la creación de una gran red de itinerarios verdes que priorice al peatón, a la bicicleta y a los medios de transporte no contaminantes. Este proyecto pretende transformar la movilidad cotidiana, conectar los principales equipamientos urbanos y articular un sistema continuo de zonas verdes que conformará un auténtico anillo natural alrededor de la ciudad, desde las laderas del Naranco hasta el entorno de Mercadín.

La propuesta se sustenta en dos ejes transversales de gran valor simbólico, cultural y funcional. El primero de ellos es el recorrido del Camino de Santiago a su paso por el casco urbano, un itinerario histórico que hoy atraviesa barrios densos y espacios desordenados, pero que tiene un enorme potencial como corredor verde, cultural e identitario. El PSOE plantea dignificar este trazado y convertirlo en un eje de movilidad sostenible que una de este a oeste la ciudad, mejorando la señalización, la calidad del espacio público y la accesibilidad para todas las personas. La recuperación del Camino no se concibe solo como una intervención patrimonial, sino como una manera de tejer continuidad urbana y de generar un espacio amable, atractivo y seguro para caminar.

El segundo eje vertebrador es la conexión entre el HUCA y el campus de El Cristo, dos nodos fundamentales de actividad que hoy se encuentran separados por barreras físicas, grandes viales y espacios de baja calidad peatonal. El plan socialista propone crear un corredor verde que recorra este trayecto de forma directa, continua y accesible, ofreciendo una alternativa real al uso del vehículo privado para miles de personas que cada día se desplazan entre estos equipamientos. Este eje no solo facilitará el tránsito de personal sanitario, estudiantes y residentes, sino que también contribuirá a reequilibrar la movilidad en la ciudad y a reducir la presión sobre las grandes avenidas.

Propuesta socialista / Cedidas a LNE

Ambos ejes vertebrarán una red más amplia de calles verdes conectadas entre sí, configurando un tejido continuo que hará de caminar una opción atractiva y eficiente, que permitirá recuperar espacios y calles degradadas.

La red conectará toda la ciudad con un anillo verde que envolverá Oviedo/ Uviéu. Esta infraestructura verde incluirá parques urbanos, sendas rurales, caminos tradicionales, áreas de descanso, miradores y corredores naturales preexistentes. El objetivo es garantizar que cualquier persona que viva en Oviedo/ Uviéu pueda acceder a un espacio verde de calidad en pocos minutos y que, además, tenga la posibilidad de recorrer la ciudad completa a pie o en bicicleta sin enfrentarse a obstáculos ni discontinuidades.

Este anillo uniría espacios tan emblemáticos como el Naranco, que representa uno de los pulmones verdes y patrimoniales de la ciudad, con el entorno de Mercadín y la red de parques y áreas naturales de Montecerrao y La Manjoya, al Sur. En lugar de concebir las zonas verdes como piezas aisladas, el PSOE plantea entenderlas como un sistema articulado que mejorará el bienestar, potenciará la biodiversidad y convertirá la naturaleza en un elemento esencial de la vida urbana. De este modo, los barrios dejarían de estar desconectados entre sí y pasarían a formar parte de un Oviedo/ Uviéu más cohesionado, saludable y resiliente ante los retos ambientales.

El proyecto de itinerarios verdes también pretende impulsar cambios en la cultura urbana: favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta, reducir la contaminación y el ruido, recuperar la calle como espacio de convivencia y fomentar hábitos de vida más activos. Para lograrlo, se prevén actuaciones de mejora en la pavimentación, la iluminación, la accesibilidad universal, la creación de sombras vegetales y la implantación de mobiliario urbano funcional. Todo ello acompañado de campañas de sensibilización y de una planificación coordinada con el transporte público.

En definitiva, el plan del PSOE de Oviedo/ Uviéu para crear una red de itinerarios verdes no es solo una propuesta de movilidad: es una apuesta por un modelo de ciudad más justo, sostenible y orientado al futuro. Una ciudad que coloca a las personas en el centro, que reivindica su patrimonio, que se conecta con la naturaleza y que ofrece espacios públicos de calidad para disfrutar, convivir y moverse de manera saludable. Una ciudad que se mueve hacia adelante sin renunciar a su identidad y que abraza la sostenibilidad como un elemento esencial de su desarrollo.