El rapero argentino Trueno sorprende a Rosalía con su plato favorito de España: "El cachopo asturiano supera nuestra milanesa"

El cachopo asturiano es internacional. Y aparece en la conversación cuando menos te lo esperas. De hecho, a la cantante Rosalía le pilló por sorpresa terminar hablando de cachopos en un coche junto al rapero argentino Trueno.

La artista se encuentra de promoción de su disco Lux en Argentina y acudió junto al rapero a un evento. De camino al lugar, grabaron un vídeo para redes sociales en el que le preguntaban a Trueno cuál era su plato favorito de España. No se lo ponsó: "cachopo". La respuesta sorprendió a Rosalía, pero alabó su elección: "muy bueno el cachopo".

Milanesa o cachopo

Mateo Palacios Corazzina, conocido por su nombre artístico Trueno, es un rapero, cantante y compositor argentino que viaja tanto a España que ha llegado a sorprender a Rosalía con su conocimiento de la cocina nacional. También ha abierto un gran debate internacional: milanesa o cachopo.

"Yo era de los que decían que la milanesa napolitana argentina era la mejor, pero yo fui a Asturias y probé el cachopo asturiano... y para mí nos superaron", sentencia el rapero. Consciente de que su comentario podría ser polémico, pasó a describir a su público qué es el cachopo: "es tipo una milanesa 'ensandwichada' que lleva un pedazo de carne, jamón serrano, otro pedazo de carne y eso en milanesa".

¿Qué es la milanesa napolitana argentina?

La milanesa napolitana es un plato tradicional argentino originario de Buenos Aires. Consiste en un bistec a la milanesa empanado, frito y cubierto con una loncha de jamón, salsa de tomate picante y lonchas gruesas de mozzarella. Tiene su origen en la influencia de la inmigración italiana y es una de las recetas más populares en Argentina.

El origen asturiano de Rosalía

La cantante convulsionaba las redes sociales hace unos años, tras convertirse la revelación de la música latina, en un diálogo con sus fans, al confesar que su padre era natural de Cudillero. La revelación entusiasmó a los pixuetos, pero también generó cierta confusión en la villa, ya que nadie conocía el nexo entre la cantante y el concejo. El padre de Rosalía, José Manuel Vila, despejaba las dudas y confirmaba las declaraciones de su hija, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA: "Nací en Cudillero, de padre gallego y madre onubense".