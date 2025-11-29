Estos son los alimentos en los que los asturianos gastan más que la media española
Cada ciudadano de la región destina 1.834 euros al año a comida, un 2,6% más que la media
En comparación con la media de españoles, a la hora de consumir alimentos los asturianos gastan más en productos como leche (un 23,4% más), chocolates y cacaos (22,3%), vinos (20,3%), pan (18,4%), café e infusiones (17,1%) y pescado (15%), entre otros. Así lo indica el último Anuario de la Alimentación elaborado por Mercasa, empresa pública de distribución alimentaria.
El informe indica que, por el contrario, el consumo de Asturias es menor en alimentos y bebidas como agua mineral (-28,9%), zumo y néctar (-28,1%), bebidas refrescantes y gaseosas (-25,2%), hortalizas frescas (-21,9%), platos preparados (-20,5%) y cervezas (-18,9%).
En 2024, año del que proceden los datos del informe, cada asturiano gastó de media 1.834 euros en alimentación, lo que supone un 2,6% más que la media nacional. El mayor porcentaje del desembolso se destinó a carne (19,5% del total), seguido del pescado (12,5%), frutas (9,5%), derivados lácteos (9,5%), pan (4,6%), hortalizas (5%) y bollería, pastelería, galletas y cereales (4,6%).
En volumen, cada asturiano ingirió de media 139 huevos, 39,7 kilos de carne, 21,6 kilos de pescado, 75,8 litros de leche, 38 kilos de derivados lácteos, 31,1 kilos de pan, 10,5 litros de aceite, 16 litros de cerveza, 38,5 kilos de hortalizas frescas, 84,7 kilos de frutas frescas, 12,9 kilos de platos preparados, 40,7 litros de agua embotellada y 26 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.
Según Mercasa, en Asturias hay 627 empresas agroalimentarias y más de 1.800 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. Además, se contabilizan 542 supermercados y diez hipermercados. Además, la región cuenta con 1.510 restaurantes y 4.662 bares, lo que supone un 1,8% y un 2,8%, respectivamente, sobre el total del país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda