Estos son los alimentos en los que los asturianos gastan más que la media española

En comparación con la media de españoles, a la hora de consumir alimentos los asturianos gastan más en productos como leche (un 23,4% más), chocolates y cacaos (22,3%), vinos (20,3%), pan (18,4%), café e infusiones (17,1%) y pescado (15%), entre otros. Así lo indica el último Anuario de la Alimentación elaborado por Mercasa, empresa pública de distribución alimentaria.

El informe indica que, por el contrario, el consumo de Asturias es menor en alimentos y bebidas como agua mineral (-28,9%), zumo y néctar (-28,1%), bebidas refrescantes y gaseosas (-25,2%), hortalizas frescas (-21,9%), platos preparados (-20,5%) y cervezas (-18,9%).

En 2024, año del que proceden los datos del informe, cada asturiano gastó de media 1.834 euros en alimentación, lo que supone un 2,6% más que la media nacional. El mayor porcentaje del desembolso se destinó a carne (19,5% del total), seguido del pescado (12,5%), frutas (9,5%), derivados lácteos (9,5%), pan (4,6%), hortalizas (5%) y bollería, pastelería, galletas y cereales (4,6%).

En volumen, cada asturiano ingirió de media 139 huevos, 39,7 kilos de carne, 21,6 kilos de pescado, 75,8 litros de leche, 38 kilos de derivados lácteos, 31,1 kilos de pan, 10,5 litros de aceite, 16 litros de cerveza, 38,5 kilos de hortalizas frescas, 84,7 kilos de frutas frescas, 12,9 kilos de platos preparados, 40,7 litros de agua embotellada y 26 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Según Mercasa, en Asturias hay 627 empresas agroalimentarias y más de 1.800 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. Además, se contabilizan 542 supermercados y diez hipermercados. Además, la región cuenta con 1.510 restaurantes y 4.662 bares, lo que supone un 1,8% y un 2,8%, respectivamente, sobre el total del país.