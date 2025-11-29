Tasa turística en verano, matrícula gratis en másteres, medidas en vivienda y 135 plazas en Atención Primaria: los compromisos con Tomé que salvan el Presupuesto

Somos Asturias, la formación que respalda a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, ha confirmado este sábado su apoyo al proyecto de Presupuestos del Principado para 2026, que el Gobierno regional entregará en la Junta General el lunes por la mañana. La decisión, fruto de una negociación “intensa, técnica y con voluntad de acuerdo”, según explicaron los portavoces del equipo negociador, Laura Tuero y Xune Elipe, permitirá que Asturias disponga de unas cuentas “inspiradas en la justicia social, en el fortalecimiento de los servicios públicos y en la lucha por el acceso a la vivienda”, el principal eje del pacto.

El acuerdo con Covadonga Tomé (ausente en la rueda de prensa para explicar su contenido), garantiza quelas medidas reclamadas por Somos hayan sido “atendidas, incorporadas o ya en ejecución”. “Nuestro compromiso con Asturias se define por una idea muy simple: acuerdos con contenido, acuerdos que mejoren la vida de la gente. Y eso es lo que hemos conseguido”, subrayó Tuero al presentar el balance de la negociación. Elipe, por su parte, destacó el “clima de trabajo constructivo” mantenido con el Ejecutivo y que contrasta con el inicio “muy decepcionante” de la negociación del año pasado. “Esta vez vimos desde el primer día que habían leído nuestras propuestas y que había voluntad de llegar a un entendimiento real”, afirmó.

Primer eje: vivienda

La vivienda, convertida “en un elemento de especulación” y no en un derecho, fue una parte relevante de la negociación. Somos Asturias se atribuye haber logrado que en 2026 se promuevan 500 nuevas viviendas públicas, distribuidas entre varios concejoss: 235 en Avilés, 300 en Oviedo, 30 en San Martín del Rey Aurelio y 29 en Ribadesella, a la espera de confirmar las partidas destinadas a Gijón, donde el objetivo es construir otras 300. “No es solo un avance cuantitativo, es un cambio de política. Asturias necesita aumentar sí o sí su parque público y desbloquear suelo disponible”, afirmó Tuero.

Para ello se incorporó otra demanda de Somos: la creación de un Registro de Reserva Pública de Suelo, que se incluirá en el anteproyecto de Ley de Vivienda, en tramitación.

Segundo eje: más inspección en pisos turísticos

Además, se reforzará la inspección en pisos turísticos. Tras las primeras ampliaciones ya ejecutadas este año, en 2026 el Principado contará con 18 nuevos inspectores de vivienda turística, un refuerzo necesario “para asegurar que todo lo que opere en Asturias esté dentro de la legalidad”.

Tercer eje: 135 plazas nuevas en Primaria

El segundo pilar del acuerdo se centra en la atención sanitaria. Somos Asturias asegura la creación de 135 nuevas plazas de Atención Primaria, incorporadas en julio de 2026, distribuidas en:

30 médicos de familia

30 profesionales de enfermería

30 psicólogos clínicos

15 trabajadores sociales

15 administrativos sanitarios

15 dietistas-nutricionistas (Esta será una categoría profesional nueva)

“Apostar por la prevención y la salud comunitaria no es un discurso: se demuestra reforzando la Primaria y creando equipos completos, multidisciplinares y capaces de responder a las necesidades reales de la población”, defendió Tuero.

Cuarto eje: salud bucodental para mayores

Junto a ello, Somos arranca un compromiso adicional: 2 millones de euros para ayudas de salud bucodental destinadas a personas mayores de 70 años, con cobertura de hasta el 100% en función de la renta para tratamientos completos, incluidas prótesis. “No queremos que nuestros mayores se pasen la vida comiendo purés”, recordó la portavoz, en referencia al ejemplo que Tomé utilizó durante la negociación. Según el padrón de 2024, en Asturias residen 206.000 personas mayores de 70 años.

Quinto eje: gratuidad en estudios superiores

Según relató Somos, el Gobierno ha aceptado que en 2026 sean gratuitos los másteres universitarios oficiales acreditados por ANECA, siempre ligados a renta, y que también sea gratuita la matrícula del primer curso de las enseñanzas artísticas superiores: Conservatorio Superior de Música, Escuela Superior de Arte y la ESAD. Los cursos posteriores quedarán vinculados al rendimiento académico.

Sexto eje: tasa turística en verano y a cruceristas

Otro de los acuerdos más relevantes es el compromiso para que exista regulación que permita poner en marcha una tasa turística autonómica en verano de 2026, cuya definición técnica se realizará de forma coordinada y que mantendrá el carácter voluntario para los municipios.

La tasa se aplicará también a los cruceristas, un colectivo en crecimiento, según expuso el equipo de Covadonga Tomé: según los datos manejados en la negociación, en 2024 el número de visitantes de crucero aumentó un 46% en Gijón y en 2026 se prevé la llegada de 90.000 turistas por esta vía. La medida tiene como objetivo reforzar los servicios públicos municipales "sin trasladar costes adicionales a los residentes".

Un antes y un después en la izquierda

Tuero y Elipe presentaron el pacto como “el principio de una gran operación de transformación de Asturias”, sustentada en una comunidad “robusta en derechos y débil en privilegios”. Ambos insistieron en que el objetivo es avanzar hacia un territorio “sin desigualdades, sin barreras en el acceso a la vivienda, con servicios públicos blindados y con una universidad y unas enseñanzas artísticas accesibles para todos”.

El acuerdo no cierra aún la tarea del grupo parlamentario: Somos Asturias revisará el presupuesto en detalle a partir del lunes para definir posibles enmiendas y ha anunciado que realizará un seguimiento exhaustivo de la ejecución durante todo 2026.

Además, el equipo de Tomé afirma que el Gobierno trasladó que el rechazo en el Congreso de la senda de estabilidad estatal no tendrá efectos en las partidas sociales del Principado.

¿Por qué esa idea de un "antes y un después" con este acuerdo presupuestario? “Las fuerzas progresistas tenemos que llegar a acuerdos, pero acuerdos con contenido real”, concluyó Tuero, resaltando el inicio de una senda de entendimiento sobre asuntos concretos. Izquierda Unida ha pedido, en cambio, un acuerdo estable para lo que resta de legislatura. Xune Elipe destacó el cambio de tono del Ejecutivo en la negociación de este año respecto al anterior, donde PSOE e IU también lograron salvar las cuentas del Gobierno gracias al voto de la diputada del grupo mixto.