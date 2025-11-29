Tomé apura sus exigencias en la tasa turística y la salud dental de mayores

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, está dispuesta a mantener casi hasta el último minuto la tensión dramática sobre su respaldo a los presupuestos. Ayer, pasada la una de la tarde, los partidos que sostienen el Gobierno se reunieron con su equipo en el marco de la negociación presupuestaria. El voto de Tomé es determinante para que el Ejecutivo consiga aprobar las cuentas en la Junta General.

La diputada, avalada por la formación Somos Asturies, presentó nuevas demandas orientadas a exigir la implantación de una tasa turística autonómica que entre en servicio el próximo verano. El Gobierno ya contemplaba regular una tasa turística de aplicación volutaria en los municipios, pero Tomé quiere que su regulación quede establecida en el proyecto presupuestario y "qe se cobre en los concejos con Parques y Reservas Naturales". Para la diputada, "con esa tasa por estancia se ha de financiar la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la conservación de nuestro territorio, para que Asturias siga siendo un paraíso natural". Tomé recalcó que esa tasa permitirá que "no sea necesario subir tasas ni impuestos para mantener servicios públicos, ni financiar los costes adicionales que genera el turismo".

Tomé y su equipo también reclaman que la tasa turística sea obligatoria para los usiarios de cruceros que lleguen a Asturias.

Otra de las reclamaciones en las que se centra el último fleco de la negociación está en la mejora de la atención en salud bucodental. La diputada reclama una partida de dos millones de euros para garantizar la cobertura de todos los tratamientos a las personas mayores de 70 años que no puedan pagarla. Además, el equipo negociador de la diputada ha propuesto que la ayuda pueda demandarse todo el año y que, si se agota la partida, se aumente para que ningún demandante quede sin respaldo. "la salud bucodental es una de las grandes asignaturas pendientes en la sanidad pública, que ofrece prestaciones limitadas", destacó la diputada.

Encajes finales

El Gobierno asturiano está cerrando el encaje de las partidas económicas para poder aprobar el proyecto de Presupuestos el próximo lunes, mientras que la negociación para sumar el voto de Tomé parece encaminada a extenderse al fin de semana. Una de las claves de ajuste estará en decidir si incorporar los términos del acuerdo estatal referido al salario de los empleados públicos. La medida beneficia a los casi 70.000 empleados públicos asturianos, tanto de la administración estatal como autonómica y local. En las cuentas para el próximo año el impacto superará los 40 millones, aunque el Ejecutivo puede dejar el ajuste fino para más adelante.

Otra cuestión tiene que ver con el rechazo a la senda de estabilidad presentada en el Congreso por la ministra Montero. El presidente del Principado, Adrián Barbón, criticó el voto contraro del PP, que obedece a un "juego de regate corto" para "desgastar" y para "ver si de una vez se cargan" al Gobierno de España. Barbón ha recalcado que este revés no afecta a las cuentas, "porque el problema que tiene Asturias está en el techo de gasto", si bien el objetivo de déficit suponía para Asturias una cantidad "pequeña, pero importante" de entre 25 y 30 millones de euros.