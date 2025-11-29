Entre la urgencia y la oportunidad

Asturias afronta un momento decisivo en materia de infraestructuras. Así, las demandas históricas se cruzan con retos de futuro; desde la conectividad viaria, ferroviaria, la vivienda, ciclo del agua y resiliencia climática, el sector reclama planificación, inversión y agilidad administrativa para garantizar competitividad y calidad de vida.

A nivel de conectividad viaria y ferroviaria, la autovía La Espina–Cangas–Ponferrada es una prioridad estratégica para el Occidente, una gran conexión del Suroccidente y alternativa de salida a la Meseta. No es un planteamiento a futuro o un proyecto a largo plazo, sino una exigencia de presente, inmediata.

La apertura de la variante de Pajares supone una oportunidad para reordenar la movilidad ferroviaria, abre nuevas posibilidades de comunicación de Asturias con el cuadrante noroeste de la red europea transfronteriza y eje Atlántico.

Una obra civil iniciada / Cedidas a LNE

Mientras Gijón espera soluciones claras, programadas, técnica y económicamente viables para el Plan de Vías y los accesos al puerto de El Musel, cuya mejor alternativa es el Vial de Jove por Aboño, Avilés hace lo propio con la penetración ferroviaria y la red viaria ligadas a su ordenación urbana, al diseño futuro de la ciudad y su movilidad. Por su parte, la ruta ferroviaria de la Plata es una buena respuesta vertebradora del territorio que deberá ponerse en la agenda política.

Respecto a los puertos y la logística asociada, El Musel, la ZALIA destacan como piezas estratégicas conectadas a las nuevas exigencias del eje Atlántico y de la red europea, que requieren actuaciones coordinadas para la competitividad regional y europea. Por otro lado, el corredor Atlántico debe competir con el Mediterráneo para la captación de fondos.

Sobre el ciclo del agua, la renovación urgente de redes de abastecimiento y saneamiento, la sustitución de redes obsoletas con más de 40 años, son una prioridad técnica ligada a la financiación de infraestructuras para evitar pérdidas de un recurso cada vez más escaso.

Todo ello sin olvidarnos de la necesaria resiliencia climática: infraestructuras regenerativas, nuevos materiales y técnicas constructivas, esenciales para adaptarse a fenómenos meteorológicos extremos, así como previsiones realistas de costes de conservación y mantenimiento.

Asturias debe seguir impulsando las actuaciones planificadas así como nuestras grandes reivindicaciones en materia de infraestructuras. Para ello es necesario mantener el ritmo de la inversión pública para corregir el déficit histórico, garantizar el mantenimiento y conservación, una simplificación administrativa más ágil a través de una mayor digitalización y reducción de trámites, y una mayor seguridad jurídica en la colaboración público-privada.