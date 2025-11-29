Victoria Ortiz, la joven a la que le diagnosticaron un cáncer cerebral con 8 años durante unas vacaciones familiares: "Lo que más pedía a los médicos era poder ir a clase"

Victoria Ortiz Caballero tenía 8 años cuando le diagnosticaron cáncer. Le detectaron un meduloblastoma durante unas vacaciones familiares. Pasó tanto por quimioterapia como por radioterapia, y se incorporó al colegio con limitaciones, pero con enorme empeño. "Lo que más pedía a los médicos era poder ir a clase. Al final lo conseguí, aunque llegaba una hora más tarde y no podía cargar el peso de los libros ni hacer educación física".

Hoy, esta joven gijonesa arrastra algunas secuelas, pero también una vocación clara: quiere trabajar en un hospital. "Siempre quise ser enfermera, desde que estaba ingresada. Ahora preparo oposiciones de auxiliar de enfermería. Mi meta es ayudar a la gente como me ayudaron a mí". En Galbán encontró su espacio seguro. "Todavía hay gente que asocia cáncer con muerte. Nosotros negamos eso. Sí, es duro y deja secuelas, pero también significa supervivencia".

Victoria forma parte del Grupo de Supervivientes de Cáncer Infantil y Adolescente del Principado de Asturias, creado por la Asociación Galbán en 2016. Lo integran una quincena de jóvenes y adultos, de entre 18 y 42 años, que superaron el cáncer infantil y juvenil. Se reúnen cada mes, realizan actividades formativas y de convivencia y, sobre todo, alzan la voz para reclamar atención específica.

Hablan de fertilidad, de nutrición, de salud mental, de secuelas tardías. Participan en charlas para familias y grupos de duelo, organizan convivencias y talleres, colaboran en investigaciones y promueven que nadie olvide que detrás de las cifras de curación hay vidas marcadas para siempre.