La Aemet alerta de temporal en la costa de Asturias: así comienza el mes de diciembre

El fin de semana pasado por agua da paso a un inicio de diciembre marcado por las bajas temperaturas y el temporal en la costa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa en Asturias una alerta amarilla para el martes por fenómenos costeros.

El lunes los cielos estarán cubiertos según las previsiones aunque no se esperan lluvias o serán de caracter débil. Se puede aparcar el paraguas de forma momentánea, pero será imposible dejar el abrigo. Las temperaturas no experimentan grandes cambios. Es decir, sigue el frío. Mínimas entre los 2 y los 5 grados y máximas que no suben de los 15.

La alerta por fenómenos costeros se activa el martes en el litoral, tanto en la zona oriental como en la occidental. Esto quiere decir que se esperan desde las seis de la tarde fuertes intervalos de viento en la costa. También habrá más frío con una bajada de las temperaturas máximas y aparece la nieve. La cota está en progresivo descenso y se sitúa en los 1000-1100 metros.

El miércoles continúa bajando la cota de nieve hasta los 800 metros y un descenso general de las temperaturas. Los valores más bajos se darán, por ejemplo, en Cangas del Narcea, que se moverán entre los 3 y los 9 grados todo el día. Para mitad de semana el viento ya será moderado y se desactiva la alerta en la región.

La Aemet deja claro cuál es el panorama: "la primera semana de diciembre será lluviosa en amplias zonas de la Península y Baleares, con nieve en las montañas". En cuanto a las temperaturas, apunta a que serán las normales para la época, aunque algo más frías en zonas del sur.