Alarma por una fuga de ácido acético de un camión cisterna en una calle de Arriondas (Parres)
Han sido movilizados bomberos de los parques de Cangas de Onís y Piloña
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, activó a las 20.12 horas el Plan Especial de Protección del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PLAMERPA) en Situación 1 por la fuga de anhídrico acético de un camión cisterna en la zona de la calle Castañera en Arriondas, en el concejo de Parres.
En Situación 1 se enmarcan aquellos accidentes que pudiendo ser controlados con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, los bienes o el medio ambiente que estén o pueden verse amenazados por los efectivos derivados del siniestro.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 18.57 horas. Fue el propio conductor quien informó de la pérdida de anhídrido acético. De inmediato se movilizó al Jefe de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) del Oriente, junto a efectivos de los parques de Cangas de Onís y Piloña.
También se activó al Vehículo de Apoyo Logístico (VAL) y se ha alertado a los técnicos de Protección Civil del SEPA, a los de Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente).
Los efectivos de bomberos que trabajan en la zona han establecido un perímetro de seguridad de 400 metros.
