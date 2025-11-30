Los asturianos no dejan de soñar con el Gordo y estos son sus "caprichos y manías" para el sorteo de Navidad: desde curiosas terminaciones hasta guardar el décimo secreto en un sobre

Suelen ser los asturianos unos de los que figuran año tras año en las listas de los que más gastan en España en la lotería de Navidad, esa con tanta tradición y tanto cariño popular por ser, como se dice, la que se comparte y, si toca, la más repartida entre la gente. Este año las ventas no van nada mal a juzgar por lo que dicen los loteros consultados por LA NUEVA ESPAÑA en distintos lugares de la región. En líneas generales perciben un aumento de las ventas y ningún síntoma de que decaiga la ilusión por llevarse a casa el número del Gordo de Navidad.

En 2024 cada asturiano gastó una media de 115,43 euros para el sorteo, que será como todos los años el próximo 22 de diciembre, que este año cae en lunes. La media española fue de 73,84 euros, lo que indica el tirón del Gordo en el Principado. Si bien según la última estadística, son los castellano-leoneses los que más gastaron, dos euros más que los asturianos como media.

Pilar Pérez, en su estanco de Pumarín, en Oviedo. / Irma Collín

Tradición en Oviedo

La tradicional lotería mantiene su pulso en Oviedo, donde los ciudadanos se acercan a los estancos y administraciones para adquirir sus décimos con la misma ilusión de siempre. En el estanco número 2 de la calle Buenaventura Paredes, Pilar Pérez y Nuria Muslera, responsables del establecimiento, confirman que «las ventas se mantienen respecto de otros años y es que la Lotería de Navidad tiene mucha tradición».

El estanco de Pumarín, conocido por sus colores azules y por haber repartido grandes premios en los últimos años —un cuarto premio del Gordo en 2021 y un segundo del Niño en 2022— se prepara para una nueva temporada de esperanza y nervios. «Aquí soñamos en azul, nuestros décimos son azules y este año ya toca que toque de nuevo», explican las responsables, que aseguran que los clientes ya han comenzado a elegir sus números con gran entusiasmo.

Los gustos de los compradores son muy variados. Algunos buscan un número concreto; otros solo desean determinadas terminaciones, siendo los más populares el 13, 15, 17, 25 y 69, que suelen agotarse primero. Y no faltan quienes prefieren mantener el suspense y piden que se les guarde el décimo en un sobre, en una práctica que se repite cada año y que forma parte de la magia de la lotería.

El estanco, que recibe a diario a decenas de vecinos de Pumarín y de otros barrios, reconoce la importancia de mantener la atención al cliente y la cercanía que caracteriza a la Lotería de Navidad. Para la temporada actual, sugieren que sería ideal contar con un fotógrafo que capture la emoción de los clientes al elegir sus décimos, aunque admiten que las fotos disponibles hasta ahora son de baja calidad. Con la combinación de tradición, ilusión y pequeñas preocupaciones logísticas, la Lotería de Navidad sigue siendo un fenómeno que reúne a los ovetenses en torno a un sueño común: la esperanza de que esta vez, la suerte vuelva a tocar en azul.

Juan Luis Cardeli, en Gijón. / Lucas Cid

Prisas en Gijón

La administración de lotería número 3 de Gijón, situada en el barrio del Llano, ha arrancado la campaña navideña con un ritmo de ventas muy superior al del pasado año. Su responsable, Juan Luis Cardeli, atiende estos días a una clientela constante y numerosa. «La venta va bastante mejor que el año pasado», asegura. A falta de menos de un mes para el sorteo, el movimiento es continuo: «Hay más prisa para comprar, estamos hasta arriba».

Cardeli confirma que la campaña avanza con más fuerza que la de 2024: «Se nota que se está vendiendo más». Como es habitual en estas fechas, comienzan a agotarse las terminaciones más buscadas: «Hay números que no hay ya ni en máquinas ni por ningún lado», explica, señalando que las peticiones aumentan a medida que se acerca diciembre.

Verónica Alonso, en Avilés. / I. G.

El 5 y 7 triunfan en Avilés

Verónica Alonso es la responsable de la administración de loterías de la calle Carreño Miranda de Avilés. Afirma que vende boletos de Navidad ya desde el pasado verano, pero sin duda es en estas fechas cuando las ventas se disparan. «Se está vendiendo más que el año pasado y como es una tradición, por estas fechas, es lo que más se juega», apunta la lotera, que suele vender décimos «de todo tipo» tanto para la persona compradora como para compartir entre familiares o amigos. Y como en todo, hay peticiones. «Los que más suelen solicitar son las terminaciones en 5 y en 7», concluye.

A la baja en Llanera

Cristina Goizueta, que regenta la administración número 1 de Posada de Llanera, cree que este año las ventas han bajado algo. Lo achaca a la subida de precios de primeras necesidades. «Si la gente no llega para pagar cosas básicas que necesita en su día a día, evidentemente, no se va a gastar dinero en lotería». Las terminaciones más solicitadas siguen siendo las habituales. «Los clientes suelen pedir terminaciones en números impares, sobre todo, el 5 y el 7, aunque sí es verdad que este año ha repuntado el número 4». Lo que no ha experimentado en esta ocasión es la venta de números asociados a fechas destacadas.

Por la izquierda, Virginia Corujo y Cristina Riestra atienden a una clienta en la Administración de Lotería número 1 de Pola de Siero. / L. R.

El 4 tiene tirón en Pola de Siero

En la número 1 de Pola de Siero Virginia Corujo atiende a una clienta mientras asegura que «las ventas van muy bien». Con respecto al año pasado, cree que «más o menos se están manteniendo». Las terminaciones en 7 y 5 siguen siendo las más solicitadas por los usuarios, a los que también se suma el número 13, que «da igual que lo pidan, porque esa terminación ya está ubicada en unos puntos en concreto». Además, destaca que «este año, las terminaciones en 4 se suben al carro de las más buscadas».

Por la izquierda, Maite Canal, su hijo Sergio Palacio y la empleada de la administración, Anna Fernández / Christian García

En busca de un pellizco en Grado

En Grado, la fiebre por la lotería sigue en aumento. La administración La Blanca, a cargo de Maite Canal, no deja de atender a clientes que ansían llevarse un pellizco el próximo día 22. «Estamos vendiendo muy bien, la gente no deja de comprar», señala la propietaria, que explica que, en su caso, no se puede quejar debido al gran volumen de clientela con el que cuenta. «Yo siempre voy un poco a más. Las ventas dependen de lo que te muevas y yo intento no parar», destaca Canal.

Carmen Menéndez, en Cangas del Narcea. / T. C.

Décimos para turistas en Cangas del Narcea

Carmen Menéndez dirige la administración Gil, la número 1 de la capital de Cangas del Narcea. Se muestra optimista respecto al ritmo de las ventas, aunque confiesa que aún es pronto para hacer un balance. «La campaña de momento va bien, creo que más o menos como otros años», expone, al tiempo que da cuenta de las buenas ventas registradas durante el verano. «En los últimos veranos Cangas está creciendo mucho en turismo, es una parte de Asturias todavía muy desconocida, y ese aumento de turistas repercute en las ventas en la administración», señala Menéndez, titular de esta administración que opera desde 1981.

Por su parte, Ana Fonteriz, responsable de El Rincón de la Suerte, señala que las ventas de los décimos siguen sin cambios con respecto a otros años. «Han estado un poco estancadas, lo reconozco, pero cuando llega la época, la ilusión aparece y las ventas comienzan a subir día a día», señala.