La Canal del Texu, tan peligrosa como el Cares: "La gente tiene que ser más consciente de que es alta montaña"

La muerte de una senderista malagueña de 44 años este viernes, al precipitarse la vacío con su perro cuando bajaba desde Bulnes a Poncebos por la canal del Texu, en Cabrales, ha vuelto a poner sobre el tapete los riesgos de estas rutas de alta montaña. Es la segunda fallecida desde septiembre del año pasado en una ruta que, sin ser muy difícil técnicamente, sí requiere de cierta preparación física y cierta actitud.

Los guardas del parque de Picos de Europa consideran que la canal del Texu es tan peligrosa como la ruta del Cares. "La gente tiene que ser más consciente de que el camino de Bulnes es alta montaña y pueden caer piedras, y que cualquier resbalón o tropezón puede tener sus riesgos", indicó uno de ellos.

En la misma idea insiste José Luis Llamazares, antiguo miembros del GREIM de la Guardia Civil y vocal de seguridad de la Federación de Montaña. "Hay tramos que son muy pronunciados, y zonas que no son anchas, y puede haber resbalones en cualquier momento, hay que ser muy prudentes en todo momento", advierte Llamazares.

Se exige estar bien preparado físicamente y atento a las circunstancias de la ruta. Como en el Cares, puede haber despredimientos de roca desde las partes altas. "No es una ruta de senderismo al uso, es alta montaña y puede haber mil problemas", añade.

Por otro lado, "la excursión termina cuando llegamos a casa, las bajadas son más peligrosas que las subidas", avisa Llamazares.

En el caso de la malagueña fallecida este viernes, iba con un brazo escayolado y llevaba a su perro atado a una correa. Llamazares llamó la atención sobre la peligrosidad añadida de llevar animales, en una ruta tan expuesta como la canal del Texu.