Sí, la contaminación del aire influye mucho en la salud (y estas zonas de Asturias tienen más riesgo)

En Asturias está acreditada una evidente asociación entre los niveles de contaminación atmosférica y los ingresos hospitalarios, subraya la experta Ana Fernández Somoano. La comarca de Avilés, Gijón y los municipios de las cuencas mineras son las zonas que presentan mayores riesgos de infarto agudo de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y enfermedad cerebrovascular. En estas líneas, la profesora Fernández Somoano detalla la claves de la relación entre la calidad del aire y la salud en el Principado. El panorama ha mejorado en los últimos años, pero la amenaza sigue vigente.

Ana Fernández Somoano es profesora titular del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo. En su haber figuran numerosas investigaciones sobre el impacto de la contaminación ambiental sobre la salud humana en Asturias. A petición de LA NUEVA ESPAÑA, expone lo más destacado de los estudios que ha llevado a cabo hasta la fecha.

Principales amenazas ambientales para la salud de los asturianos.

"En Asturias, los resultados obtenidos por el sistema de vigilancia epidemiológica, que desde el año 2016 monitorea las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire (Informes Epidemiológicos SIVE-Aire), han evidenciado una clara asociación entre los niveles de contaminación y los ingresos hospitalarios. En los días con mayores concentraciones de contaminantes atmosféricos se observa un incremento en las hospitalizaciones por patologías respiratorias y circulatorias, especialmente por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y cardiopatía isquémica. Además, impacta de forma desigual, con ciertas poblaciones sufriendo mayor exposición al riesgo ambiental de la contaminación de aire".

Zonas de Asturias con más contaminación.

"Las zonas urbanas son las que presentan una mayor problemática en cuanto a la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) y material particulado (PM). En concreto, los municipios de Avilés y Gijón registran de forma constante valores por encima de 20 µg/m³ de PM10 a lo largo del periodo analizado. Estos niveles también se observan en Oviedo, Siero, Langreo y Mieres, aunque con una tendencia descendente en los últimos años.

¿Se cumplen las normativas?

"Desde 2011 no se superan los límites legales establecidos, si bien más del 65 por ciento del territorio aún no alcanza los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cuanto al material particulado fino (PM2,5), las concentraciones superiores a 10 µg/m³ se localizan principalmente en los municipios del centro de la región –zonas urbanas y suburbanas–, aunque también se detectan valores elevados en otras áreas urbanas del oriente y occidente. El cumplimiento de los valores guía de la OMS para PM2,5 es prácticamente nulo, por lo que resulta necesaria una mayor reducción de los niveles de partículas en todo el territorio asturiano".

Radiografía de las áreas más castigadas.

"Los estudios de análisis espacial realizados en el marco del proyecto conjunto entre la Consejería de Salud y la Universidad de Oviedo sobre Salud y Medio Ambiente confirman la existencia de un patrón geográfico claro en las tasas de hospitalización en la comarca de Avilés, Gijón y los municipios de las cuencas mineras. Estas zonas presentan un mayor riesgo de hospitalización por infarto agudo de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y enfermedad cerebrovascular (incluidos ictus). Además, se está observando una asociación entre estas hospitalizaciones y la exposición a la contaminación a corto plazo".

Agentes contaminantes que más afectan.

"Los principales contaminantes medidos en las redes de calidad del aire que se han asociado a un mayor riesgo a corto plazo para la salud son el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2) y las partículas PM10, con especial evidencia del NO2 y el SO2. La afectación aumenta con el nivel de exposición a estos contaminantes, mostrando una tendencia positiva exposición-respuesta, particularmente evidente en el caso del NO2.

¿Y qué enfermedades provocan?

"En relación con las enfermedades circulatorias, se observa que el infarto agudo de miocardio y la angina, así como otras cardiopatías, presentan asociación con los tres contaminantes. Oclusión, hemorragias cerebrales y enfermedades cerebrovasculares mal definidas también muestran asociación, siendo las últimas las más intensamente relacionadas con la contaminación del aire por los tres contaminantes. En cuanto a las enfermedades respiratorias, gripe, bronquitis, bronquiolitis, EPOC y asma se asocian con los tres contaminantes principalmente en Gijón y Oviedo. En Avilés, la asociación es más limitada, predominando el NO2. Además, se observa que la asociación con la EPOC es más intensa en hombres, mientras que en el asma es más evidente en mujeres. En resumen, la contaminación del aire contribuye al aumento de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y circulatorias, con mayor intensidad en las patologías respiratorias y variaciones regionales en la fuerza de la asociación. En el polo opuesto, con ozono (O3) no hemos encontrado asociación aquí en Asturias".

Evolución de la situación en los últimos 20 años.

"La evolución anual de PM10, NO2 y SO2 muestra una mejora notable a lo largo del periodo estudiado. Sin embargo, la distribución de la contaminación sigue siendo desigual, existiendo áreas donde los niveles continúan siendo elevados. Aunque la concentración de PM10 se ha reducido respecto a los límites legales, sigue siendo preocupante desde el punto de vista de la salud: alrededor del 62 por ciento del territorio supera los valores recomendados por la OMS (15 μg/m³ anuales) en todos los años de la serie analizada, y no existe ninguna zona que cumpla este objetivo de manera constante. Los valores globales de Asturias para NO2 también están por encima de los niveles guía marcados por la OMS (10 μg/m³ anuales). Esto subraya la necesidad de mantener y reforzar las medidas de reducción de contaminación, especialmente en las zonas urbanas y suburbanas donde se concentran la mayor parte del material particulado y del NO2".

Posibles medidas para el futuro inmediato.

"En los próximos años será fundamental avanzar en políticas estructurales que reduzcan los riesgos para la salud derivados de la contaminación ambiental. Entre las principales líneas de acción se encuentra la aplicación de normas de calidad del aire más estrictas, como la revisión de la Directiva Europea de 2008 aprobada el 23 de octubre de 2024 por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, que establece nuevos límites para contaminantes como PM2,5, PM₁₀ y NO₂ que deberán alcanzarse antes de 2030, con plazos de aplicación nacionales como máximo hasta diciembre de 2026. Paralelamente, es necesario acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, fortalecer un transporte público más efectivo, fomentar la movilidad activa y optimizar la eficiencia energética en los edificios".

Estrategias en paralelo, educación y cooperación.

"También resulta prioritario promover la economía circular, reforzando la gestión responsable de los residuos, y una agricultura más sostenible, que reduzca el uso de fertilizantes contaminantes, y avanzar en procesos de renaturalización urbana, restaurando espacios degradados, incrementando las zonas verdes y recuperando ecosistemas urbanos que contribuyan a purificar el aire, reducir temperaturas y absorber CO2. A su vez, la educación ambiental y sanitaria, que aumente la conciencia social y la participación ciudadana, y la cooperación internacional para controlar la contaminación transfronteriza y mitigar el cambio climático –clave para abordar problemas que no se limitan a fronteras nacionales–, deben integrar cualquier estrategia para que las mejoras en calidad del aire se traduzcan en salud para la población".

Respuesta del sistema sanitario a los desafíos de la contaminación ambiental.

"El sistema sanitario está mostrando una respuesta cada vez más consciente y proactiva frente a los desafíos de la contaminación ambiental. Por un lado, se están impulsando iniciativas como la Alianza Médica Contra el Cambio Climático, que buscan reducir desde el propio sistema sanitario las emisiones y residuos que contribuyen a la contaminación. Por otro, desde la Salud Pública se trabaja en generar y difundir evidencia científica que demuestra que mejorar la calidad del aire no solo protege la salud de la población, sino que también contribuye a reducir desigualdades sociales y a promover justicia ambiental y sanitaria. Resulta fundamental continuar con la vigilancia ambiental y la acción preventiva para asegurar que estas iniciativas se traduzcan en mejoras concretas y sostenibles para la salud de la ciudadanía".