La curiosa reflexión de un influencer tras su ruta gastronómica por Asturias: "¿El cachopo es una 'turistada'?"

“¿Comerte un cachopo en Asturias es una turistada?”. Es la pregunta que se ha hecho el influencer gastronómico Víctor Prous, muy popular en las redes sociales (más de 300.000 seguidores en Instagram) por sus visitas a restaurantes. Prous estuvo recientemente en Asturias, donde visitó al menos cuatro establecimientos y degustó la gastronomía asturiana. Como suele hacer en sus vídeos, destacó la calidad de todos ellos.

Prous acudió al restaurante Tierra Astur, ubicado en El Vasco, en Oviedo, donde se interesó por el funcionamiento del local. “Esto lo hacen en pocos sitios”, dijo, en referencia al deshuesado de la carne en la cocina del establecimiento. “¿Seis mil cubiertos en un día potente?”, pregunta Prous a uno de los encargados.

En ese restaurante el influencer pidió torto de maíz, pulpo y cachopo. “Al final el cachopo es un poco la turistada”, aseguró. En otro vídeo volvería a plantearlo. “Voy a salir de aquí diciendo Asturias Patria querida, no os andáis con tonterías”, afirma en otro momento del vídeo, en referencia a la cantidad de comida servida y al tamaño del cachopo.

Prous también estuvo en Casa El Marmío, en Oviedo, donde disfrutó de otro cachopo, en esta ocasión vestido con la camiseta del Oviedo. “Esto está muy bueno; me he comido cachopos que se hacen bola. En Madrid lo encuentras pero, claro, págalo…”. También pidió ensaladilla rusa.

Otra parada fue Arian Kebab, establecimiento de la capital asturiana donde elaboran kebab con ternera asturiana. “Está muy gustosa; el mejor kebab de Asturias”, asegura.

La última visita fue a Casa Cristina, en Tellego, donde pidió fabada, pote, merluza y cordero asturiano. “Esto está excelso, que me perdonen todas las abuelas de España”, comenta Prous, reconociendo el “cariño y el esfuerzo” del restaurante.