La curiosa reflexión de un influencer tras su ruta gastronómica por Asturias: "¿El cachopo es una 'turistada'?"
Víctor Prous realiza una gira de visitas a varios restaurantes del Principado, con buena nota para todos ellos: "Aquí no os andáis con tonterías"
“¿Comerte un cachopo en Asturias es una turistada?”. Es la pregunta que se ha hecho el influencer gastronómico Víctor Prous, muy popular en las redes sociales (más de 300.000 seguidores en Instagram) por sus visitas a restaurantes. Prous estuvo recientemente en Asturias, donde visitó al menos cuatro establecimientos y degustó la gastronomía asturiana. Como suele hacer en sus vídeos, destacó la calidad de todos ellos.
Prous acudió al restaurante Tierra Astur, ubicado en El Vasco, en Oviedo, donde se interesó por el funcionamiento del local. “Esto lo hacen en pocos sitios”, dijo, en referencia al deshuesado de la carne en la cocina del establecimiento. “¿Seis mil cubiertos en un día potente?”, pregunta Prous a uno de los encargados.
En ese restaurante el influencer pidió torto de maíz, pulpo y cachopo. “Al final el cachopo es un poco la turistada”, aseguró. En otro vídeo volvería a plantearlo. “Voy a salir de aquí diciendo Asturias Patria querida, no os andáis con tonterías”, afirma en otro momento del vídeo, en referencia a la cantidad de comida servida y al tamaño del cachopo.
Prous también estuvo en Casa El Marmío, en Oviedo, donde disfrutó de otro cachopo, en esta ocasión vestido con la camiseta del Oviedo. “Esto está muy bueno; me he comido cachopos que se hacen bola. En Madrid lo encuentras pero, claro, págalo…”. También pidió ensaladilla rusa.
Otra parada fue Arian Kebab, establecimiento de la capital asturiana donde elaboran kebab con ternera asturiana. “Está muy gustosa; el mejor kebab de Asturias”, asegura.
La última visita fue a Casa Cristina, en Tellego, donde pidió fabada, pote, merluza y cordero asturiano. “Esto está excelso, que me perdonen todas las abuelas de España”, comenta Prous, reconociendo el “cariño y el esfuerzo” del restaurante.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social