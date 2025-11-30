“Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias, en la calle para reclamar “condiciones dignas”

Los pequeños negocios de barrios y pueblos cierran sus puertas y eso tiene una explicación: las duras condiciones para los autónomos, que hace que muchos tiren la toalla a la hora de emprender o seguir adelante con sus propias y pequeñas empresas, y que los que se jubilan no encuentren relevo. Es lo que dice la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos que este domingo movilizó por las calles de Oviedo a decenas de trabajadores por cuenta propia que reclaman “unas condiciones dignas de trabajo”.

Pitos, palmas, gritos y pancartas animaron una tranquila marcha que comenzó en la estación de Renfe y concluyó en la plaza de la Catedral. Decenas de autónomos asturianos, apoyados por sus empleados, familias, amigos y vecinos, recorrieron el centro de la capital asturiana para llamar la atención sobre el mal momento que atraviesa un colectivo que supera en España los 3,4 millones de personas y en Asturias ronda los 70.000. “Hay meses que es insostenible seguir adelante, algo hay que hacer”, avisan.

Sin partidos políticos

La Plataforma -de origen ciudadano y que dice actuar “al margen de partidos políticos e ideologías- critica el aumento de costes y cuotas “pese a la caída de ingresos”; la falta de protección social frente a los asalariados; el retraso en la aplicación de la exención del IVA a los que facturan menos de 85.000 euros; la burocracia “asfixiante”para cobrar ayudas o facturar; y la desaparición del comercio local, de cercanía.

Para poner fin a todo esto piden revisión justa de las cuotas, que se rebaje la carga fiscal, mejoras de protección social para los autónomos, menos burocracia y rápida aprobación de la exención del IVA. En resumen, reclaman más y mejor atención a un colectivo “esencial” en la economía de España.

La de Oviedo fue una de la veintena aproximada que se convocaron este domingo por toda España, con la protesta central en Madrid. La gota que colmó la paciencia de los autónomos fue el anuncio, luego rectificado, de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sobre aumentar las cuotas en 2026. Tras el unánime rechazo, Saiz dio marcha atrás y ahora habla de congelar las cuotas de los autónomos en los tres primeros tramos de menores ingresos para el próximo año.